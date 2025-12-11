Φοινικούντα: Αναζητείται ένας ακόμα συνεργός – Για ηθική αυτουργία ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ακόμη ατόμων, του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου θύματος και ενός 31χρονου επιχειρηματία, στενού φίλου του συλληφθέντα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, και οι δύο κατηγορούνται για ηθική αυτουργία και συνέργεια, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τρίτου προσώπου που φέρεται να έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Οι συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση των ενταλμάτων και κατόπιν να μεταχθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Υπενθυμίζεται πως ήδη προφυλακισμένοι για την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ είναι δύο νεαροί, 22 και 23 ετών, οι οποίοι φέρονται ως συνεργός και φυσικός αυτουργός στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του επιστάτη του.

Πώς «έδεσε» η υπόθεση

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η σημαντική πρόοδος στην εξιχνίαση της υπόθεσης οφείλεται στην ανάλυση ηλεκτρονικών ευρημάτων, τα οποία είχαν κατασχεθεί πριν από περίπου 20 ημέρες σε επιχείρηση της αστυνομίας σε δύο καταστήματα εστίασης στο Κολωνάκι.

Από τους υπολογιστές, τα κινητά και τα USB sticks, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να ανακτήσουν διαγραμμένες συνομιλίες και μηνύματα μεταξύ των συλληφθέντων.

Κομβικό ρόλο έπαιξαν και οι μαρτυρικές καταθέσεις συγγενών του θύματος, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν σοβαρές οικογενειακές διαφορές, ενώ η διαθήκη του 68χρονου, που άφηνε μεγάλο μέρος της περιουσίας στον ανιψιό, αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο.

Παράλληλα, οι κάμερες ασφαλείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου συνέδεσαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα με τις κινήσεις των φυσικών αυτουργών.

Φοινικούντα: Το ξέσπασμα της ανιψιάς του 68χρονου στο Reader

Σε μια συνέντευξη ποταμό στο Reader.gr η ανιψιά του 68χρονου μιλά για τον άνθρωπο που σαν αράχνη ύφαινε για μήνες, τον ιστό ενοχοποίησης του ανήλικου γιού της για τις πρώτες επιθέσεις εναντίον του θείου του.

Και εν μέρει τα κατάφερε ,αφού δημιούργησε τριγμούς στη σχέση τους ,με αποκορύφωμα την απουσία του ανήλικου και της μητέρας του από την περιβόητη νέα διαθήκη του εκλιπόντος .

Σήμερα ο 31 ετών ανιψιός του 68χρονου διώκεται όχι μόνο για ηθική αυτουργία του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, αλλά και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγινε εις βάρος του 67χρονου στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το 2ο πρόσωπο που συνελήφθη είναι ο επιστήθιος φίλος του ανιψιού που συμπωματικά ήταν κ εργοδότης των δυο προφυλακισμένων 22χρονων . Και όπως είχαμε αποκαλύψει ήταν το πρόσωπο που τηλεφώνησε αμέσως μετά το διπλό έγκλημα ο ανιψιός κ μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού πριν καν ειδοποιήσει τις αρχές.

«Ήταν μαζί»

Συνελήφθησαν μαζί στην περιοχή της Βούλας καθώς εκεί μένει ο επιχειρηματίας και σύμφωνα με πληροφορίες εξεπλάγησαν όταν οι αστυνομικοί τους ζήτησαν να τους ακολουθήσουν. Όπως είχαμε αποκαλύψει πρώτοι ο 68χρονος απαιτούσε από τον ανιψιό του να μην έχει καμία επαφή με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία καθώς θεωρούσε πως του απομυζούσε τεράστια χρηματικά ποσά για δήθεν επενδύσεις.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε στα γενέθλια του ανιψιού και βασικού κληρονόμου στις αρχές Αυγούστου ο επιχειρηματίας όχι μόνο απέφυγε να περάσει από το κάμπινγκ αλλά δεν έμεινε καν στο σπίτι του επιστήθιου φίλου του… Ήθελε να μην τον δει ο θείος …ο άνθρωπος που τον είχε απειλήσει πως θα τον κόψει σαν « μαρούλι » αν ξαναπλησίαζε τον ανιψιό του.

Όπως όλα δείχνουν τότε μπήκε σε εφαρμογή το σατανικό σχέδιο. Να καταστεί βασικός κληρονόμος ο ανιψιός από την πλευρά των συγγενικών προσώπων και να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην μοιραστεί η περιουσία με κανέναν .Ούτε με τον σύντροφο και επιστάτη του 68χρονου. Η ταυτόχρονη φυσική εξόντωση των δυο φέρεται να ήταν μονόδρομος για τους εμπνευστές του σχεδίου.

Το 3ο πρόσωπο και το εξωτερικό

Το 3ο ένταλμα αφορά συνέταιρο – συνεργάτη του επιχειρηματία ο οποίος όμως δεν έχει ακόμα συλληφθεί καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό … Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες απόλυτα διασταυρωμένες του reader.gr και ο ανιψιός σκόπευε να φύγει στο εξωτερικό . Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που είχε επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να εκποιήσει όσο όσο ακίνητα της περιουσίας του.

Ενδεικτικά σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες πούλησε σπίτι του οποίου την επικαρπία είχε ο 68χρονος έναντι 110.000 ευρώ όταν η αξία του ξεπερνά το ποσό των 400.000 ευρώ . Αντίστοιχα δυο αγροτεμάχια έναντι ψιχίων 10.000 κ 20.000 ευρώ.

Τι οδήγησε στα εντάλματα

Ο ανιψιός είχε ήδη δώσει 3 ανωμοτί καταθέσεις και υπέπεσε σε αντιφάσεις καθώς οι καταθέσεις του για τις πρώτες απόπειρες φωτογράφιζαν τον ανήλικο γιο της ξαδέλφης του και υπήρχαν άλματα λογικής . Απο την άλλη είχε πραγματοποιηθεί κ έρευνα στο σπίτι του καθώς και κατάσχεση κινητών και κλειδιών. Και φυσικά για τους έμπειρους αστυνομικούς των εγκληματολογικών η ανάκληση μηνυμάτων είναι ρουτίνα.

Η μεθοδικότητα της ανακρίτριας στην έρευνα επικεντρώθηκε στις επικοινωνίες συγκεκριμένων προσώπων τις επίμαχες ώρες κ όχι μόνο απέδωσε αλλά έδεσε με στοιχεία τη κάθε κατηγορία . Όπως όλα δείχνουν στο φονικό γαϊτανάκι θα μπουν σύντομα και άλλα τουλάχιστον δυο πρόσωπα.

«Μου διάβαζε την διαθήκη στο αποτεφρωτήριο»

Ανιψιά 68χρονου: « Θέλω να βρεθούν και όλοι οι υπόλοιποι που εμπλέκονται σε όλο αυτό.

Τι σας έκανε εντύπωση στην στάση του ξαδέλφου σας ; Ανιψιά 68χρονου: Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση , γιατί ήθελε να με κάνει να νοιώσω αρνητικά συναισθήματα για τον θείο μου και να σταματήσω να ψάχνω έγινε την ημέρα της αποτέφρωσης του. Μου έκανε εντύπωση την ώρα που κάθισα στην καρέκλα, είχε ήδη ανοίξει το κινητό του και διάβαζε την διαθήκη.

: Στο αποτεφρωτήριο. Ανιψιά 68χρονου: Ναι ναι ναι. Διάβαζε τα ονόματα ένα ένα …ήθελε να με κάνει να αισθανθώ πως ο θείος μου δεν είχε συναισθήματα για μένα .Κάτι που είναι ψέμα .Εγώ ξέρω πόσο με λάτρευε και αδιαφορώ για την διαθήκη .

: Μετά την αποτέφρωση του θείου σας , σας είπε που θα πήγαινε ; Ανιψιά 68χρονου: Τον πήρα τηλέφωνο την επόμενη μέρα και μου είπε πως μόλις βγήκε από το ψυχιατρείο.

«Με πίεζε να σταματήσω να ψάχνω»

Ανιψιά 68χρονου: Τώρα συνθέτω τα κομμάτια του πάζλ.

Τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσο εκείνος όσο και η μητέρα του μου φώναζαν να σταματήσω να ψάχνω …να σταματήσω να βγαίνω στα κανάλια .Ήθελαν να ξεχαστεί το θέμα .

«Φαίνομαι ταραγμένος;»

: Θέλω να πάμε πίσω και να θυμηθείτε κάτι που να σας προξένησε εντύπωση όταν συνελήφθησαν οι δυο 22χρονοι . Ανιψιά 68χρονου: Είχα πάει στο κάμπινγκ να αφήσω δυο μπουκέτα λουλούδια στο γραφείο …εκεί που δολοφονήθηκε ο θείος μου και ο Βασίλης. Ήμουν ένα ράκος. Ξαφνικά μπήκε ο ξάδελφος μου με την κοπέλα του πολύ αγχωμένος , τον είδα έτρεμε ολόκληρος και μου λέει . «Πως σου φαίνομαι ; Σου φαίνομαι αγχωμένος σήμερα;»

Εγώ άρχισα να αναρωτιέμαι γιατί συμπεριφέρεται έτσι ..Είδα έναν άνθρωπο αλαφιασμένο και την κοπέλα του σε κρίση πανικού .Ξαφνικά γυρίζει και της λέει : «Πάμε τώρα μωρό μου να διώξουμε όλο τον κόσμο »

Το κάμπινγκ είχε κόσμο …τουρίστες .Του λέω γιατί το κάνεις αυτό ; Τι γίνεται ;

Τίποτα μου λέει και φωνάζει «Το κάμπινγκ σφραγίζεται »

Τώρα καταλαβαίνω .Είχε πέσει τηλέφωνο ; Είχε μάθει ; Φοβήθηκε πως θα μιλούσαν ; Μάλλον κάπου εκεί υπήρχαν τα πειστήρια του εγκλήματος και μάλλον άργησαν να ψάξουν κ να τα εντοπίσουν οι αρχές …Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως λίγες μέρες αργότερα μπήκαν εκσκαφείς στο ρέμα που περνάει δίπλα από το κάμπινγκ ….».