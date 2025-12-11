Φοινικούντα: «Αρνείται τις κατηγορίες, είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση», λέει ο δικηγόρος του ανιψιού

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ακόμη ατόμων: του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου θύματος και ενός 31χρονου επιχειρηματία, στενού φίλου του συλληφθέντα.

Έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο δικηγόρος του 33χρονου, Γιάννης Βέρρας, δήλωσε: «Αρνείται τις κατηγορίες, είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση».

Ο ίδιος πρόσθεσε:

«Δεν γνωρίζω το αποδεικτικό υλικο, δεν μπορώ να γνωρίζω με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινικη δίωξη και για ποιον λόγο εξεδόθει ένταλμα σύλληψης από την στιγμ'η που έθεσε τον εαυτο του στην διάθεση των αρχών από την πρώτη στιγμή».

H έξοδος των κατηγορούμενων από τη ΓΑΔΑ

Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν λγιο πριν τις 10:00 ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ένας 32χρονος επιχειρηματίας, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Σύμφωνα με το Orange press Agency, αμέσως μετά την εκτέλεση του εντάλματος, θα γίνει η μεταγωγή τους στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας.

​Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα σε περιοχή της Βούλας, στο σπίτι του επιχειρηματία, όπου βρίσκονταν εκείνη την ώρα μαζί. Πλέον, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη διπλή δολοφονία.

​Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για έναν ακόμη επαγγελματία, ο οποίος φέρεται ως συναυτουργός στο φονικό, αλλά πιθανότατα βρίσκεται στο εξωτερικό τη δεδομένη χρονική στιγμή.

​Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος διώκεται ως ηθικός αυτουργός, ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος και είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, χωρίς όμως να τον πετύχουν οι σφαίρες.

​Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Οκτωβρίου είχαν δολοφονηθεί ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης, όταν άγνωστος εισέβαλε στη ρεσεψιόν και τους πυροβόλησε. Για τη φυσική αυτουργία και συνεργεία της δολοφονίας είχαν συλληφθεί λίγες ημέρες μετά το έγκλημα δύο 22χρονοι.