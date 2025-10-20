Φοινικούντα: Άρση απορρήτου για επτά κινητά τηλέφωνα – Το λευκό όχημα και τα ερωτήματα

Παραμένουν τα σκοτεινά σημεία στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα μετά την προφυλάκιση των δύο 22χρονων κατηγορουμένων έπειτα από μαραθώνια διαδικασία ανάκρισής τους που κράτησε 16 ώρες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του φονικού την ώρα, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα δείξει η άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών για 7 αριθμούς.

Άρση απορρήτου για επτά τηλεφωνικούς αριθμούς για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

«Σήμερα αναμένεται να πάρει στα χέρια της η ΕΛΑΣ την άρση των τηλεφωνικών απορρήτων για επτά συνολικά τηλεφωνικούς αριθμούς. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο φερόμενος ως συνεργός άλλαζε συνεχώς πακιστανικά κινητά τηλέφωνα, δηλωμένα σε άλλους ανθρώπους», αποκάλυψε ο ανταποκριτής του ΕΡΤΝews στην Καλαμάτα, Κώστας Γαζούλης.

«Είναι κοντά οι αρχές να ταυτοποιήσουν κάποιον άνθρωπο που φέρεται να τον βοήθησε να μεταφερθεί από τη Φοινικούντα στην Αθήνα», σημείωσε τονίζοντας ότι ο ισχυρισμός του ότι κολύμπησε για μεγάλη απόσταση δεν έπεισε τις αστυνομικές και ανακριτικές αρχές.

Ερωτήματα για το πώς κινήθηκε μέχρι τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας ο ένας κατηγορούμενος

«Ελπίζουμε ότι αυτή τη βδομάδα θα μπορέσουμε να προσθέσουμε στη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτή, περαιτέρω στοιχεία για να ξεκαθαρίσουν και για εμάς κάποια δεδομένα», δήλωσε στην εκπομπή «Νewsroom» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό.

Μάλιστα, όπως είπε, «ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς κινήθηκε μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας», επισημαίνοντας ότι «δεν βρέθηκε ο ρουχισμός που έφερε την ημέρα του εγκλήματος», γεγονός που δείχνει «ότι ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να αποκρύψει στοιχεία».

Αναφορικά με την μη έρευση πυρίτιδας τόνισε ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η εξέταση ψηφιακών πειστηρίων, του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου και τα κινητά τηλέφωνα των δύο θυμάτων, επισήμανε παράλληλα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.