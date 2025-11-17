Φοινικούντα: Έφοδος της αστυνομίας σε επιχειρήσεις 32χρονου στο κέντρο της Αθήνας - Το προφίλ του

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, και στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει ένας 32χρονος επιχειρηματίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από σήμερα (17/11) το μεσημέρι το ελληνικό FBI, πραγματοποιεί έρευνα σε δύο καταστήματα που διατηρεί ο εν λόγω επιχειρηματίας στο κέντρο της Αθήνας.

Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εντολής της ανακρίτριας του πρωτοδικείου Καλαμάτας – που χειρίζεται αυτή τη δύσκολη υπόθεση – με στόχο τη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων που μπορεί να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης.

Υπόθεση Φοινικούντας: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων, ενώ διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας — τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που αποτελεί ένα από τα δύο θύματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το υπόβαθρο και τις διασυνδέσεις όλων των εμπλεκομένων.