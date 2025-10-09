Στην Ηλεία εντοπίστηκε το σκούτερ του δολοφόνου που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη του στη Φοινικούντα, ενώ, όπως φαίνεται, η απόσταση που διένυσε είναι πολύ μεγαλύτερη απ' ότι υπολογιζόταν αρχικά.

Όπως αναφέρει το Mega, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν στην Κυπαρισσία υλικό από κάμερες που κατέγραψαν τη διέλευση του δολοφόνου, με τα σενάρια να θέλουν πως στην περιοχή βρίσκεται είτε το κρησφύγετό του είτε το σπίτι του.

Μάλιστα, έγιναν και δύο προσαγωγές υπόπτων για την υπόθεση, ωστόσο ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της εν ψυχρώ δολοφονίας δεν τους αναγνώρισε και έτσι αφέθησαν ελεύθεροι.