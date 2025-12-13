Φοινικούντα: Έρχεται τρίτο ένταλμα σύλληψης - Επιμένουν στην αθωότητά τους οι δύο συλληφθέντες

Εμμένουν στην αθωότητά τους ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα, παρά τα στοιχεία που προκύπτουν από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν μεταξύ τους τα πρώτα λεπτά μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη Δευτέρα (15/12), οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν στα δικαστήρια της Καλαμάτας για τις απολογίες τους.

Φοινικούντα: Έρχεται τρίτο ένταλμα σύλληψης

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας της 5ης Οκτωβρίου, που στοίχισε την ζωή στον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη.

Την Δευτέρα θα περάσουν για μια ακόμη φορά το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Κασλαμάτας, όχι ως μάρτυρες, αλλά ως κατηγορούμενοι, αφού η συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, οδήγησε τις ανακριτικές αρχές να στοιχειοθετήσουν κατηγορητήριο εις βάρος τους.

Το τρίτο ένταλμα σύλληψης αφορά έναν 30χρονο άνδρα, που κατηγορείται ως συνεργός στην συγκεκριμένη υπόθεση. Το πρόσωπο αυτό βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού και, αν δεν εμφανιστεί, ενδέχεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Οι δύο 22χρονοι που έιχαν συλληφθεί λίγες μέρες μετά την δολοφονία είναι προσωρινά κρατούμενοι. Στον έναν, που είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αρχές, αποδίδεται πλέον ο ρόλος του φυσικού αυτουργού.