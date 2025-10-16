Φοινικούντα: Ο άνθρωπος πίσω από τη σκανδάλη και ο δράστης «δελφίνι» - Περιπλέκεται η υπόθεση

«Πονοκέφαλος» αποδεικνύεται για της αρχές η υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, με τους δύο εμπλεκόμενους να αλληλοκατηγορούνται, και συγκεκριμένα δεδομένα που έρχονται στο φως να περιπλέκουν τα κίνητρα, αλλά και τις πιθανές σχέσεις δραστών-θυμάτων.

Ο Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής, ανέφερε στο ΣΚΑΙ πως «Υπάρχουν κάποια κομμάτια στο παζλ που δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα έχει κάποιες πολύ σημαντικές πινελιές η υπόθεση, που ενδεχομένως να μας δημιουργήσουν και άλλες εκπλήξεις».

Σχετικά με τους δύο νεαρούς που εμπλέκονταν στο περιστατικό, με τον έναν να φέρεται ως άμεσος δράστης και ο άλλος ως συνεπιβάτης τους, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει πως έχουν υποπέσει σε ψεύδη, για παράδειγμα ο ένας ισχυρίστηκε ότι...κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα για να πάρει το λεωφορείο.

Φοινικούντα: Ο...«Μάικλ Φελπς» και η διαθήκη

Είπε συγκεκριμένα: «Ο ένας ισχυρίζεται πως έφυγε από τη Φοινικούνται και πήρε το λεωφορείο για την Αθήνα από την Καλαμάτα μέσω θαλάσσης, ούτε ο Φελπς να ήταν. Ο δεύτερος φυσικός δράστης δεν παραδέχεται τίποτα αυτή τη στιγμή, ενώ τον έχει υποδείξει ο συνεργός του αλλά και ο ανιψιός».

Ο κ. Τσουκαλάς εκτιμά ακόμα πως «κάτι υπάρχει το οποίο χρειάζεται να διαλευκανθεί. Η αστυνομία γνώριζε τους δράστες από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν έκανε συλλήψεις, γιατί προσπαθούσε να διαπιστώσει πιθανές επαφές με τρίτους.

Οι δράστες εξαφάνισαν τα κινητά τους. Όλα αυτά δημιουργούνε ερωτηματικά για τον αν κρύβεται κάτι άλλο. Ο εκβιαστής είχε κάνει δύο προηγούμενες απόπειρες κατά του θύματος, μία με αεροβόλο και μία όταν τον χτύπησε με την κάνη».

Στέκεται ακόμα στον «γρίφο» της αλλαγής στη διαθήκη του που είχε κάνει ο ιδιοκτήτης - θύμα λίγο πριν τη μοιραία επίθεση στο κάμπινγκ, αναφέροντας πως ακόμα και αν γνώριζε ότι θα πεθάνει, δεν υπήρχε λογικό κίνητρο για το θύμα να αλλάξει τη διαθήκη του, εφόσον υφίστατο ήδη, εκτός αν υπήρχε σε αυτή κάποια σύνδεση με τον/τους δράστες.