Φοινικούντα: Ο δολοφόνος έτρεχε να σκοτώσει και τον ανιψιό - Αποκάλυψη Γερμανίδας τουρίστριας

Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή (19/10) πήραν οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Οι δύο συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τί συνέβη στο κάμπινγκ, με τον έναν να δηλώνει συνεργός και τον άλλον να αρνείται ότι δολοφόνησε τον ιδιοκτήτη του χώρου και τον επιστάτη.

Σύμφωνα με τις Αρχές όμως, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένα τρίτο άτομο.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών ερευνούν την εμπλοκή του ιδιοκτήτη του λευκού σκούτερ, με το οποίο διέφυγαν οι δράστες.

Υπενθυμίζεται πως ο 22χρονος που φέρεται να είναι ο εκτελεστής της δολοφονίας αφού έφτασε στην Αθήνα, φαίνεται πως εγκατέλειψε το χαρακτηριστικό λευκό σκούτερ πολύ κοντά στο σπίτι του στην Καλλιθέα και επέστρεψε με τα πόδια σε αυτό.

Μυστήριο με το τρίτο άτομο που εξαφάνισε το σκούτερ

Όπως προκύπτει από τις έρευνες των Αρχών, ένα τρίτο πρόσωπο, ενδέχεται και ο ιδιοκτήτης του σκούτερ, να είναι το άτομο που πήρε το μηχανάκι από το συγκεκριμένο σημείο και να το εξαφάνισε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ο ιδιοκτήτης ενδέχεται να ήταν γνωστός και των δύο δραστών της στυγερής δολοφονίας. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν και το όπλο με το οποίο έγινε η δολοφονία.

Οι δύο 22χρονοι που βρίσκονται στα κρατητήρια Καλαμάτας συνεχίζουν τις αλληλοκατηγορίες. Από φίλοι έχουν μετατραπεί σε εχθροί. Ποιος πρόδωσε ποιον; Ποιος λέει ψέματα;

Μαρτυρία «βόμβα» από Γερμανίδα τουρίστρια

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκάλυψη του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Mega, υπάρχει μαρτυρία Γερμανίδας τουρίστριας που περιγράφει πως ο εκτελεστής κυνήγησε να σκοτώσει και τον ανιψιό. Μάλιστα, μία σφαίρα σφηνώθηκε στο τροχόσπιτό της. Δεν τα κατάφερε γιατί του τελείωσαν οι σφαίρες, είχε 6 στο περίστροφό του.

«Θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο»

Σύμφωνα με το Mega, o φερόμενος ως εκτελεστής υποστηρίζει ότι τους δύο άνδρες τους σκότωσε ο φίλος του.

«Φτάσαμε στο κάμπινγκ και εγώ τον περίμενα απ’ έξω. Μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ…α. Ανέβηκε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Λίγο πιο κάτω αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και τον άφησα σε ένα σημείο. Πήρα το μηχανάκι και σηκώθηκα και έφυγα. Δεν είχα εγώ κανένα λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ».

Τι ισχυρίζεται ο 22χρονος «συνεργός»

Από την άλλη πλευρά, ο 22χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ επικαλείται το ακριβώς αντίθετο.

«Μίλησα στον φίλο μου (τον άλλον 22χρονο) και αποφασίσαμε να πάμε μαζί και να τον απειλήσουμε. Να του ζητήσουμε χρήματα. Μπήκε εκείνος μέσα. Δεν γνώριζα ότι είχε όπλο και ότι θα προχωρούσε σε δολοφονία».

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο 22χρονος, όταν αποκάλυψε στον 22χρονο Ελληνοβρετανό φίλο του για την κακοποίηση που υπέστη εκείνος του είπε: «Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Η μαρτυρία του ανιψιού

Ο μοναδικός επιζών και αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού, ο ανιψιός του 68χρονου υπέδειξε ωστόσο τον 22χρονο Ελληνοβρετανό ως τον εκτελεστή. Και περιγράφει πώς γλίτωσε από τα χέρια του.

«Εγώ κοιτώντας πίσω είδα ότι ο άνδρας στόχευε προς το μέρος μου, καθώς είχα τρέξει πιο γρήγορα και ήμουν μπροστά από τον επιστάτη. Νομίζω ότι άκουσα ή έναν ή δυο ακόμα πυροβολισμούς, που έριξε προς τα εμένα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα, όσο πιο γρήγορα μπορούσα».

Τι ακριβώς συνέβη στο κάμπινγκ; Ποιος τράβηξε την σκανδάλη; Υπάρχει ηθικός αυτουργός;

Αν και η ΕΛ.ΑΣ στην ανακοίνωση που εξέδωσε μιλά για εξιχνίαση της υπόθεσης, πληροφορίες του MEGA αναφέρουν ότι τίποτα δεν έχει ακόμα τελειώσει καθώς σημαντικά στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και από τις περίπου 300 κάμερες που έχουν πιάσει τη διαδρομή και τις κινήσεις των δραστών.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναλύουν προσεκτικά τις δύο διαθήκες του 68χρονου επιχειρηματία αλλά και τις διαφορές τους.

«Στη δεύτερη διαθήκη έβγαλε εκτός την ανιψιά και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία του, στον γιο μου και στον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο απλά μου είπε ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του γιατί όλο του ζήταγε χρήματα», λέει η μητέρα του ανιψιού του 68χρονου.

Η ανιψιά του εκλιπόντος ωστόσο φέρεται να έχει καταθέσει ότι μια κλοπή περίπου 20.000 ευρώ που έγινε πριν από 4 χρόνια, είχε γίνει η αφορμή να χαλάσουν προσωρινά οι σχέσεις ανιψιού και θείου.

«Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει ότι, θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι, αν πάθαινε κάτι, θα θεωρούσε υπεύθυνο τον ανιψιό. Τον φοβόταν πολύ γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία. Παρ’ όλα αυτά όμως τα τελευταία δύο-τρία χρόνια οι δυο τους, είχαν έρθει ξανά κοντά».