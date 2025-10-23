Φοινικούντα: Ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο με υποκοριστικό το τηλέφωνο του 68χρονου

Νέα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα των αρχών με φόντο το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, και στο κάδρο μπαίνει ο φίλος του ανιψιού που κατά σύμπτωση είναι και εργοδότης των δύο κατηγορουμένων, ο οποίος είχε στον κατάλογο επαφών του κινητού του τον 68χρονο και μάλιστα με ψευδώνυμο.

Ο εργοδότης των δύο 22χρονων προφυλακισθέντων για την υπόθεση έχει αναφέρει, ότι δεν γνωρίζει τον 68χρονο δολοφονημένο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ωστόσο φαίνεται να έχει πει, ότι έχει αποθηκευμένο στις επαφές του τον αριθμό του κινητού του.

Μάλιστα, πληροφορίες που επικαλέστηκε η εκπομπή Live News στο Mega, αναφέρουν, ότι ο 68χρονος ήταν γραμμένος στις επαφές του εργοδότη με υποκοριστικό και όχι με το όνομά του. Αναλυτικά ο εργοδότης ανέφερε: «Δεν είχα μιλήσει ποτέ με τον 68χρονο. Έχω όμως το κινητό του αποθηκευμένο στις επαφές μου. Θυμάμαι, ότι μου είχε δώσει τον αριθμό του ο ανιψιός, για να το έχω σε περίπτωση που κάτι συμβεί, αν χρειαστεί να τον καλέσω».

Τα ερωτηματικά με το σκούτερ

Το όπλο, το οποίο δεν έχειθ βρεθεί ακόμα, και το σκούτερ/μοτοσυκλέτα με την οποία έφτασαν και έφυγαν από το κάμπινγκ οι κατηγορούμενοι αποτελούν στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τις αρχές να λύσουν το παζλ τηε υπόθεσης.

Με βάση τις νέες πληροφορίες, το σκούτερ το έχει δώσει στους συλληφθέντες άτομο που γνωρίζουν και οι δύο.. Πλαστες πινακίδες για την απόκρυψη στοιχείων.



