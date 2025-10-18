Φοινικούντα: Ο φερόμενος συνεργός «είναι στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε ναρκωτικά»

Σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με το παρελθόν του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού του βασικού κατηγορούμενου για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας έρχονται στο φως από άτομο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Όπως αποκάλυψε μάρτυρας που γνωρίζει τον νεαρό από την παιδική του ηλικία, ο 22χρονος ανήκει στο φάσμα του αυτισμού και από μικρός βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, είχε εμπλακεί και με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ περιγράφεται ως ένα άτομο εύκολα χειραγωγήσιμο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο μάρτυρας τόνισε:

«Γνωρίζω την οικογένεια από τότε που το παιδί ήταν μικρό. Δεν είναι όπως τον παρουσιάζουν τα μέσα. Δεν ήταν σκληρός ή αδίστακτος. Ήταν ένα καλό παιδί, με ζωή, που εργαζόταν και ήταν πάντα με το χαμόγελο. Από μικρή ηλικία πήγαινε σε γιατρούς – η μητέρα του πάντα δίπλα του.

Όμως ήταν ένα παιδί που μπορούσες εύκολα να το κατευθύνεις. Δυσκολευόταν να καταλάβει τις προθέσεις των άλλων – αν κάποιος ήταν λυπημένος, θυμωμένος ή αν ήθελε να του κάνει κακό».

Ο ίδιος μάρτυρας υποστήριξε ότι στα τέλη Αυγούστου συνέβη κάτι που προκάλεσε ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του 22χρονου:

«Έφυγε από το σπίτι και χάθηκε. Σαν να ήθελε να εξαφανιστεί. Αν η οικογένεια μιλήσει, θα καταλάβετε πολλά. Δεν είναι παιδί που θα μπορούσε να σκοτώσει».

Τι είναι το αυτιστικό φάσμα

Ο αυτισμός, ή αλλιώς διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα νευροαναπτυξιακών διαφορών που επηρεάζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συμπεριφορά.

Στα βασικά χαρακτηριστικά που συναντώνται συχνά στα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα περιλαμβάνονται:

Δυσκολία στην κατανόηση των συναισθημάτων, προθέσεων ή της γλώσσας του σώματος των άλλων.

Δυσκολία στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση (π.χ. στη διατήρηση μιας συνομιλίας ή στην αναγνώριση εκφράσεων προσώπου και τόνου φωνής).

Έντονη προσκόλληση σε ρουτίνες και προβλήματα στην προσαρμογή σε αλλαγές.

Περιορισμένα ή επαναλαμβανόμενα ενδιαφέροντα και συμπεριφορές.

Ευαισθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα, όπως ήχους, φώτα, υφές ή μυρωδιές.

Η παρουσία αυτών των χαρακτηριστικών ποικίλει σε ένταση και μορφή από άτομο σε άτομο, ενώ πολλοί άνθρωποι στο φάσμα παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατανόηση της κοινωνικής πολυπλοκότητας και των ανεπαίσθητων κοινωνικών σημάτων.