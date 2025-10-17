Φοινικούντα: Οι «διορθώσεις» στη διαθήκη και το ανεξήγητο τηλεφώνημα του ανιψιού σε κοινό γνωστό

Ως καλά προμελετημένη δολοφονία ερευνάται πλέον από τις αρχές το διπλό χτύπημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του, ενώ νέα στοιχεία θέτουν ερωτηματικά για τις κινήσεις του πρώτου, αλλά και του ανιψιού του.

Όπως μεταδίδει το MEGA, ο ιδιοκτήτης, λίγο πριν την ημέρα του φονικού, είχε προβεί σε ανεξήγητες αλλαγές στη διαθήκη του, μικρές στην έκταση, αλλά εισάγοντας ουσιαστικές διαφορές στο τελικό κείμενο.

Συγκεκριμένα, το «μπλάνκο» που έπεσε στη διαθήκη είχε φέρει μεγάλες αλλαγές στα μερίδια των δικαιούχων στην περιουσία του θανόντος.

Φοινικούντα: Οι αλλαγές στις διαθήκες

Όπως αναφέρεται, η πρώτη διαθήκη είχε συνταχθεί τον Οκτώβριο του 2024, ενώ η δεύτερη μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία. Σε αυτή τη δεύτερη, ο 68χρονος μείωσε το ποσό που κληροδοτούσε στην αδελφή του κατά 33%, ενώ αύξησε την πρόβλεψη για τον επιστάτη, με τον ανιψιό του να παραμένει κύριος κληρονόμος μίας περιουσίας που ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμα: Αφίδνες: Το χρονικό του θανατηφόρου τροχαίου - Τα καθίσματα εκτοξεύτηκαν στα 20 μέτρα

Ακόμα πιο ενδιαφέρον, με την τελευταία διαθήκη αποκλείστηκαν ο 17χρονος εγγονός του (ουσιαστικά δεύτερος ανιψιός του που αποκαλεί "εγγονό") καθώς και η μητέρα του τελευταίου.

Αυτό το τελευταίο σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς φέρεται ο 68χρονος να υποψιαζόταν τον «εγγονό» ως εγκέφαλο των δύο προηγούμενων αποπειρών δολοφονίας που είχαν γίνει εναντίον του.

Τελευταία κλίση, όπλο και σκούτερ: Τα κομμάτια του «παζλ» που λείπουν

Μεγάλα παραμένουν ωστόσο τα κενά στην υπόθεση, με τις συνεχώς αυξανόμενες πληροφορίες να περιπλέκουν το κάδρο της υπαιτιότητας και των κινήτρων.

Κατ' αρχάς, δεν έχει βρεθεί ακόμα το πλέον κομβικό στοιχείο, το όργανο του φόνου, συγκεκριμένα ένα πυροβόλο πιστόλι, το οποίο θα μπορούσε να δείξει μία και καλή τον φυσικό αυτουργό, τον άνθρωπο που τράβηξε τη σκανδάλη.

Ακόμα, ερωτηματικά εγείρει τηλεφώνημα που ακόμα δεν έχει ερευνηθεί, και φέρεται να «παρήγγειλε» ο ανιψιός, που παρά λίγο γλίτωσε με τη ζωή του. Το συγκεκριμένο τηλεφώνημα αποκάλυψε ο εν λόγω ενώ είχε μεταβεί στην αστυνομία για την αναγνώριση του δολοφόνου, ερωτηθείς από τους αξιωματικούς.

Φέρεται λοιπόν να είπε στην κοπέλα του, αμέσως μετά το φονικό, να πάρει τηλέφωνο συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος ήταν φερόμενα εργοδότης του 22χρονου που κατηγορείται ως συνεργός στη δολοφονία, αλλά και φίλος του ανιψιού.

Τέλος, αγνοείται ακόμα το λευκό σκούτερ με το οποίο έγινε η άφιξη και η διαφυγή των δύο δραστών στο κάμπινγκ, ενώ το «κάδρο» της υπόθεσης, που θεωρείται καλά οργανωμένη δολοφονία, κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίξει συμπεριλαμβάνοντας άλλα άτομα που ενδέχεται να βοήθησαν τους δύο άμεσα αυτουργούς.