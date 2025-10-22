Φοινικούντα: «Πού πήγες και με έμπλεξες;» - Ο διάλογος των 22χρονων δύο μέρες μετά τη δολοφονία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από τη στυγερή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, και μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα όσα υποστήριξε ο φερόμενος εκτελεστής στην απολογία του στην ανακρίτρια καθώς κάνει λόγο για «τρίτο πρόσωπο» ενώ μιλά και για το μυστήριο πίσω από το όπλο του εγκλήματος.

Ο 22χρονος, κατά την απολογία δήλωσε: «Στις 7/10 με πήρε ο φίλος μου στο τηλέφωνο και μου είπε να πάμε σε καφετέρια.

Συναντηθήκαμε εκεί το απόγευμα και όταν τον ρώτησα τι έγινε μέσα στο κάμπινγκ μου είπε ότι είδε δύο άτομα, πανικοβλήθηκε και έριξε.

Εγώ όσο ήμασταν μαζί στην διαδρομή από Αθήνα δεν είδα όπλο. Πιστεύω ότι το παρέλαβε σε κάποιο από τα σημεία που είχαμε σταματήσει.

Κατά τα λεγόμενα του είχε βοήθεια από τρίτο πρόσωπο: «Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί ο ανιψιός λέει πως με αναγνώρισε. Είμαι σίγουρος όμως πως κάποιος μου την έχει στήσει.

Πιστεύω ότι σίγουρα κάποιος βοήθησε τον φίλο μου αλλά δεν ξέρω ποιος. Πιστεύω σίγουρα ότι το είχε σχεδιάσει μαζί με κάποιον άλλον αλλά δεν ξέρω ποιον», δήλωσε.

Φοινικούντα: Ο διάλογος των 22χρονων δύο μέρες μετά τη δολοφονία

«Όταν βρεθήκαμε στην καφετέρια είχαμε μια συζήτηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου», είπε ο φερόμενος εκτελεστής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ANT1, οι δύο κατηγορούμενοι συναντήθηκαν δύο ημέρες μετά το έγκλημα σε πολύ γνωστή καφετέρια της Αθήνας, στις 17:30 το απόγευμα και είχαν τον εξής διάλογο:

Φερόμενος εκτελεστής: Χάρη γιατί το έκανες αυτό; Είμαι ταραγμένος. Πρέπει να πάμε στην αστυνομία να παραδοθείς!

Καθ'ομολογία συνεργός: Κάνε λίγο υπομονή, θα τα φτιάξω όλα. Γνωρίζω τα πρόσωπα, τα οποία ήταν εκεί.

Φερόμενος εκτελεστής: Τι εννοείς;

Καθ'ομολογία συνεργός: Ήταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ο επιστάτης, ένας συγγενείς που ξέρω. Θα τα φτιάξω όλα μην αγχώνεσαι!

Φερόμενος εκτελεστής: Που πήγες και με έμπλεξες;

Καθ'ομολογία συνεργός: Ηρέμησε δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για τίποτα. Τα άτομα τα ξέρω και θα τα φτιάξω όλα.



