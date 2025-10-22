Φοινικούντα: «Η δολοφονία έγινε λόγω της περιουσίας του θύματος» - Οι «εντολείς» πίσω από τους δράστες

Η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος του θύματος της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, επιβεβαίωσε πως πλέον έχει αναλάβει και την ανιψιά του, , τονίζοντας πως η εντολέας της «είναι βέβαιη ότι το στυγερό έγκλημα έγινε για οικονομικούς λόγους, λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου».

Όπως ανέφερε, η γυναίκα «είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τις Αρχές ώστε να βρεθούν οι πραγματικοί δράστες, που βρίσκονται πίσω από τα πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί».

Τώρα οι αρχές ερευνούν συνάντηση που είχε οικείο πρόσωπο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με τον 22χρονο κατηγορούμενο πριν από τη διπλή δολοφονία, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Φοινικούντα: Μεγαλώνει το «κάδρο» του φονικού

Αναφορικά με το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος, η κ. Φραγκάκη σημείωσε: «Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο παιδιά, που δεν είχαν καμία σχέση με τη Φοινικούντα, ξεκίνησαν μόνα τους από την Αθήνα για να διαπράξουν κάτι τέτοιο. Το σενάριο της δήθεν παρενόχλησης δεν ευσταθεί.

Μιλάμε για έναν κύριο με Κ κεφαλαίο, επιφανή και αγαπητό στην περιοχή».

«Γι’ αυτό και εμείς θέλουμε να ψάξουμε σε βάθος και χαιρόμαστε που η Ελληνική Αστυνομία αλλά και η ανακρίτρια προσπαθούν να δέσουν την υπόθεση αυτή, γιατί άμα δεν δεθεί θα υπάρχει πρόβλημα στο δικαστήριο» ανέφερε η κ. Φραγκάκη υπογραμμίζοντας την πρόθεση «να είναι μια δεμένη υπόθεση όπου να φανεί ξεκάθαρα ποιοι είναι όλοι εμπλεκόμενοι και να τιμωρηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι».

Η δικηγόρος επεσήμανε πως «ο 68χρονος ήταν δοτικός άνθρωπος, με αγαθοεργίες και πράξεις προσφοράς τόσο προς συγγενείς όσο και προς ξένους».

Παραδέχθηκε ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που «όταν υπάρχουν μεγάλες περιουσίες υπάρχουν ζητήματα μεταξύ των συγγενών και σκέφτονται τι θα μπορούσε να προκύψει αν το πρόσωπο αυτό έφευγε από τη ζωή» ενώ παράλληλα επεσήμανε πως ο 68χρονος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε αρκετές διαθήκες και «τον ενδιέφερε να τακτοποιήσει τους συγγενείς του, τους οποίους αγαπούσε πάρα πάρα πολύ», σημειώνοντας πως «οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια ήταν καλές και δεν υπήρχαν ιδιαίτερες προστριβές».

Για την πορεία της έρευνας, η κ. Φραγκάκη ανέφερε ότι «η υπόθεση βρίσκεται στη φάση της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου» και πως η ΕΛ.ΑΣ. «εξετάζει επικοινωνίες και μηνύματα πριν και μετά το διπλό φονικό, ώστε να φανεί αν υπήρχαν συνδέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων».

«Το σημαντικό είναι η υπόθεση να δεθεί απολύτως, ώστε να συμπεριληφθούν στη δικογραφία όλοι οι πραγματικοί δράστες», κατέληξε.