Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού

Παρά την παραδοχή του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, οι Αρχές αναζητούν και τον ηθικό αυτουργό.

Στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχαν ήδη καταφέρει να συλλέξουν πληροφορίες για τους δύο νεαρούς και θεωρούσαν πως υπάρχει τρίτο πρόσωπο που έπαιξε ρόλο στην υπόθεση.

Πριν προλάβουν, όμως, να ολοκληρώσουν τις προσαγωγές, παραδόθηκε ο πρώτος 22χρονος, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο δεύτερος, ο οποίος, σύμφωνα με τον πρώτο, ήταν εκείνος που πυροβόλησε.

Ο δεύτερος συλληφθείς που φέρεται να είναι και ο εκτελεστής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη δεν έχει πει κουβέντα στους αστυνομικούς όπου βρίσκεται και αρνείται κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση, όπως μετέδωσε το Star.

Στη ΓΑΔΑ έχει φτάσει και ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο διπλό φονικό, προκειμένου να αναγνωρίσει τους δύο 22χρονους.

Οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών συνεχίζονται, καθώς ψάχνουν για τον ηθικό αυτουργό. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί έχουν υπόψη συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο γνώριζε τις συνήθειες και το πρόγραμμα του ιδιοκτήτη, την οικονομική του κατάσταση και θεωρούν ότι είχε κίνητρο.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, καταθέσεις μαρτύρων και ψηφιακά ίχνη, ενώ αναμένεται να ταυτοποιηθεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να προσαχθούν κι άλλα πρόσωπα αν προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία. Δεν πιστεύουν ότι λειτούργησαν μόνοι τους. Θεωρούν ότι κάποιος άλλος το έχει οργανώσει.

Τέλος, «κλειδί» στην υπόθεση είναι και η εκτέλεση του επιστάτη, τον οποίον κυνήγησαν και τον εκτέλεσαν. Η ενέργεια αυτή λαμβάνεται υπόψη, καθώς ο επιστάτης ήταν πολύ κοντά με τον 68χρονο και τον είχε συμπεριλάβει και στη διαθήκη του.