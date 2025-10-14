Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς συνελήφθησαν τόσο ο 22χρονος φερόμενος δράστης όσο και ο συνεργός του.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader.gr, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του εγκλήματος είχε διαμείνει στο camping ως καλεσμένος του ανιψιού του 68χρονου θύματος το 2022.

Διαβάστε ακόμα: Φοινικούντα: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της διπλής δολοφονίας

Ταυτόχρονα, από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, οι αρχές διαπίστωσαν ότι προκύπτουν και τηλεφωνικές επαφές μεταξύ του 22χρονου και του 33χρονου ανιψιού και μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα, τόσο πριν όσο και μετά το διπλό φονικό.

Η σύλληψη

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός παρουσιάστηκε οικειοθελώς στη ΓΑΔΑ, όπου και ομολόγησε. Ωστόσο δεν συνελήφθη, καθώς το έγκλημα τελέστηκε στην Καλαμάτα, άρα αρμόδια είναι η εισαγγελική αρχή της πόλης, ενώ ο νεαρός παρουσιάστηκε στις αρχές στην Αθήνα.

Η πράξη του αυτή ωστόσο «χάλασε» την έρευνα της αστυνομίας, καθώς είχαν ταυτοποιήσει ήδη από την Κυριακή τους δύο νεαρούς, ήθελαν ωστόσο να φτάσουν στον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες του Reader.gr, χθες οι δύο 22χρονοι βρέθηκαν με τον ίδιο δικηγόρο, ωστόσο, για άγνωστο λόγο, σήμερα παρουσιάστηκε μόνο ο φερόμενος ως συνεργός.

Αντιφάσεις στα όσα ισχυρίστηκε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός

Η εκδοχή που παρουσιάζει ο 22χρονος είναι ότι είχε γνωρίσει τον ανιψιό του θύματος σε καφετέρια στο Κολωνάκι το 2022, με τον 33χρονο να τόν προσκαλεί για δωρεάν διακοπές στο camping στη Φοινικούντα το 2022.

Σύμφωνα πάντα με όσα φέρεται να είπε στις αρχές, το 2022 ο 68χρονος τόν κακοποίησε σεξουαλικά και τού έδωσε χρήματα για να μην μιλήσει.

Όσον αφορά τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος, ο 22χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι τον έδιωξαν οι δικοί από το σπίτι και είχε ανάγκη από χρήματα. Έτσι σκέφτηκε να εκβιάσει τον 68χρονο για να τού αποσπάσει χρήματα.

Ο 22χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι πραγματοποίησε την επίθεση με αεροβόλο κατά του 68χρονου στις 7 Σεπτεμβρίου, για την οποία το θύμα χρειάστηκε ράμματα, καθώς και ότι έστησε καρτέρι στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο νεαρός εδώ φέρεται να υπέπεσε σε αντίφαση, καθώς ναι μεν ισχυρίστηκε ότι πήγε να εκφοβίσει το θύμα, δεν εξηγείται όμως, κατά τους αστυνομικούς, ο λόγος που φορούσε full face και κράνος.

Η δολοφονία

Σχετικά με τη δολοφονία στη Φοινικούντα, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι αυτός και ο νεαρός φερόμενος ως δράστης έμειναν σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Φέρεται να έστειλε τον φίλο του να ζητήσει χρήματα, ωστόσο τα γεγονότα πήραν άλλη τροπή και ο φίλος του είπε ότι πυροβόλησε γιατί αιφνιδιάστηκε και δεν κατάλαβε πώς έπεσαν νεκροί ο 68χρονος ιδιοκτήτης camping και ο επιστάτης.

Μάλιστα, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός φέρεται να είπε ότι φορούσαν περούκες και ότι ο ίδιος κολύμπησε και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι την Καλαμάτα, από όπου πήρε λεωφορείο για την Αθήνα.

Τι ερευνούν οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Για τους αστυνομικούς φαίνεται να είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήταν αυτά τα κίνητρα και αυτό που πλέον διερευνούν είναι τα ακριβή αίτια της διπλής δολοφονίας.

Επιπλέον οι αστυνομικοί φαίνεται ότι δεν πείθονται από τον ισχυρισμό ότι ο 22χρονος φερόμενος συνεργός πέταξε το κινητό του τηλέφωνο στο υπόνομο, καθώς αυτό εξακολουθεί να εκπέμπει. Σημειώνεται επίσης ότι ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης φαίνεται ότι δεν ήταν ιδαίτερα συνεργάσιμος με τις αρχές.

Πλέον στη ΓΑΔΑ θα γίνει σύγκριση των καταθέσεων των δύο 22χρονων όσο και του ανιψιού του θύματος, κυρίως για τις συνομιλίες πριν και μετά τη δολοφονία.

Για τις αρχές είναι δεδομένο πως είναι θέμα χρόνου να φτάσουν στον ή στους ηθικούς αυτουργούς του εγκλήματος που είναι πολύ πιθανό να είναι από το συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου.