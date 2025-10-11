Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο δύο διαθήκες και η διαδρομή του δράστη του διπλού φονικού - Τι εξετάζουν οι αρχές

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η διαθήκη που συνέταξε ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ στη Φοινικούντα, τρεις μόλις ημέρες πριν τη δολοφονία του, καθώς η σύγκριση με την προηγούμενη διαθήκη ενδέχεται να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στη διαθήκη που συνέταξε ο 68χρονος διαφαίνεται έντονα και ο φόβος του για τον αιφνίδιο θάνατο του, αναφέροντάς το χαρακτηριστικά στην αρχή της.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους και εξετάζουν μία άλλη διαθήκη, την οποία φαίνεται να είχε συντάξει ο ίδιος πριν από περίπου έναν χρόνο, παραμένοντας κλειστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι αλλαγές που έγιναν μπορεί να κρύβουν και ενδεχόμενο κίνητρο για τον δράστη.

Παράλληλα, έχουν επικεντρωθεί στη χαρτογράφηση της διαδρομής του δράστη, ο οποίος διέφυγε από το κάμπινγκ με μοτοσικλέτα αμέσως μετά το φονικό. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τη διαδρομή που ακολούθησε, καθώς έχει καταγραφεί να κινείται ακόμα και στην Κόρινθο με το συγκεκριμένο μέσο όσο, αλλά και τον ίδιο, όπως φυσικά και τη μηχανή.

Κρίσιμες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ, οδηγώντας στον ένοχο ή τους ενόχους που κρύβονται πίσω από αυτή τη διπλή δολοφονία.