Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο των ερευνών και δύο γυναίκες - Θα εξεταστεί ο ρόλος τους

Την Δευτέρα (15/12) θα περάσουν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Κασλαμάτας, όχι ως μάρτυρες, αλλά ως κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα οι δύο συλληφθέντες, αφού η συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, οδήγησε τις ανακριτικές αρχές να στοιχειοθετήσουν κατηγορητήριο εις βάρος τους.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει τρίτο ένταλμα σύλληψης που αφορά έναν 30χρονο άνδρα, που κατηγορείται ως συνεργός στην συγκεκριμένη υπόθεση. Το πρόσωπο αυτό βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού και, αν δεν εμφανιστεί, ενδέχεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Οι δύο 22χρονοι που έιχαν συλληφθεί λίγες μέρες μετά την δολοφονία είναι προσωρινά κρατούμενοι. Στον έναν, που είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις αρχές, αποδίδεται πλέον ο ρόλος του φυσικού αυτουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΜEGA, η ανακρίτρια βάζει στο «κάδρο» δύο γυναίκες.

Πρόκειται για δύο γυναίκες, από το περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού που θα εξεταστεί αν γνώριζαν ή βοήθησαν στην οργάνωση του εγκλήματος.

Η μία εκ των δύο γυναικών είναι η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού του θύματος. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φεύγει από το χώρο της δολοφονίας λίγα μόλις λεπτά πριν μπει ο 22χρονος δράστης, ενώ από το κινητό της τηλέφωνο ο 33χρονος κάλεσε τον 32χρονο επιχειρηματία αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία.

Και η δεύτερη γυναίκα που εξετάζεται είναι και αυτή από το περιβάλλον του 33χρονου, που αναμένεται να κληθεί για κατάθεση προκειμένου να εξακριβωθεί ο ρόλος της.