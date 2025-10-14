Φοινικούντα: Τα λόγια του 22χρονου φερόμενου δράστη πριν πυροβολήσει τον 68χρονο

Συνελήφθη σήμερα (14/10) ο δράστης της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, και ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού του εγκλήματος αποκάλυψε τα λόγια του φυσικού αυτουργού λίγο πριν τον πυροβολήσει.

Όπως επισημαίνει το Mega, ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού του δράστη, το θύμα πριν από χρόνια έκανε κάτι παράνομο σε βάρος του πελάτη του και μάλιστα φέρεται να τον δωροδόκησε για τη σιωπή του.

Επιπλέον δηλώνει για τον 22χρονο συνεργό ότι μετά μια οικογενειακή διένεξη αποχώρησε από το σπίτι του τέλος Αυγούστου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί στο δρόμο χωρίς χρήματα.

Τότε, συνέλαβε την ιδέα να εκβιάσει τον 68χρονο με αφορμή «αυτό που τού έκανε πριν καιρό».

Φοινικούντα: Τα τελευταία λόγια του 68χρονου

Ο δικηγόρος του 22χρονου δήλωσε μάλιστα ότι ο φυσικός αυτουργός δεν τον πυροβόλησε με σκοπό να τον σκοτώσει αλλά για να τον απειλήσει, να πάρει χρήματα.

Ο 22χρονος φυσικός αυτουργός φέρεται να είπε πριν πυροβολήσει «Δώσε μου τα χρήματα γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά» και τότε ο 68χρονος σύμφωνα με τα λεγόμενα του τού επιτέθηκε.

Ο 22χρονος τότε τράβηξε τότε ένα πιστόλι ρέπλικα και τον πυροβόλησε στον κρόταφο για να διαφύγει.

«Έτσι έγινε η επίθεση που τραυματίστηκε ο 68χρονος στον κρόταφο. Δεν τού έριξε για να σκοτώσει, το έκανε επειδή τού επιτέθηκε το θύμα. Έχει αποτυπωθεί σε κάμερα, έχουν καταγραφεί όλα αυτά, δεν τα ισχυρίζεται τώρα», είπε ο δικηγόρος του 22χρονου.



