Φοιτητές έκλεισαν την Ιερά Οδό σε ένδειξη αλληλεγγύης στους αγρότες: «Μια φωνή, μια γροθιά»

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις «μεγαλώνουν» μέρα με τη μέρα, σήμερα την αλληλεγγύη τους στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους έδειξαν μοι φοιτητές στην Αθήνα.

Όπως δείχνουν τα ντοκουμέντα του Orange Press Agency, αυτή την ώρα φοιτητές του Γεωπονικού, με μια αιφνίδια κίνηση απέκλεισαν συμβολικά την Ιερά Οδό, έξω από τη σχολή τους.

Οι φοιτητές φωνάζουν συνθήματα όπως «Φοιτητές, Αγροτιά: Μια φωνή και μια γροθιά» και μοιράζουν φυλλάδια σε οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν διμοιρίες ΜΑΤ. Για να μη δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία λίγη ώρα μετά άνοιξαν από μια λωρίδα σε κάθε ρεύμα.

