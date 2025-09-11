Φοιτητές έστησαν αντίσκηνα έξω από το υπουργείο Παιδείας: «Έκαναν εμπόρευμα τη φοιτητική στέγη»

Αντίσκηνα έξω από το υπουργείο Παιδείας έστησαν φοιτητικοί σύλλογοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το τεράστιο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, αλλά και για τις δρομολογούμενες διαγραφές φοιτητών.

Σύμφωνα με το Orange Press, οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το μεγάλο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται κοντά και πραγματοποίησαν μια μικρή πορεία μέχρι το υπουργείο Παιδείας, όπου υπήρχε αστυνομική δύναμη.

Μαζί τους και σύλλογοι εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την υποστελέχωση αλλά και για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι, κυρίως στην περιφέρεια.

«Οι φοιτητές με τους φοιτητικούς μας συλλόγους πραγματοποιούμε μια μεγάλη κινητοποίηση στα πλαίσια της Πανελλαδικής Μέρας Δράσης, ενάντια στον απαράδεκτο νόμο για τις διαγραφές φοιτητών και για το πολύ οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, έξω από το υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα», λέει ο Πάνος Σπηλιόπουλος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου της ΑΣΟΕΕ.

«Η κυβέρνηση με τον απαράδεκτο νόμο για τις διαγραφές φοιτητών ετοιμάζεται να διαγράψει χιλιάδες φοιτητές οι οποίοι προσπαθούν μόνοι τους να πάρουν το πτυχίο τους, δουλεύοντας παράλληλα, αντιμετωπίζοντας ένα σωρό προβλήματα και μέσα στις σχολές, χωρίς να παίρνει κανένα μέτρο στήριξης. Είναι ψέμα το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος νόμος πρόκειται για μία εκκαθάριση στις λίστες των πανεπιστημίων.

Αντίθετα, όπως είπα και πριν, με αυτόν τον νόμο η κυβέρνηση προσπαθεί να διαγράψει χιλιάδες συμφοιτητές μας, οι οποίοι μετά κόπων και βασάνων και ξεπερνώντας μόνοι τους μία σειρά εμπόδια, προσπαθούν να πάρουν το πτυχίο τους και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους» σημειώνει.

Το μεγάλο πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει το στεγαστικό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου της ΑΣΟΕΕ «το πρόβλημα με τη φοιτητική στέγη είναι πιο οξυμένο από ποτέ.

Η στέγη αποτελεί ένα πανάκριβο εμπόρευμα και οι εστίες δεν φτάνουν ούτε για πλάκα. Καλύπτουν κάτω από το 5% των αναγκών των φοιτητών. Είναι ελάχιστες, και μέσα σε αυτές οι εστιακοί φοιτητές αντιμετωπίζουν μια σειρά από πολύ σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.

Εμείς απαιτούμε με τη σημερινή κινητοποίηση να παρθούν τώρα μέτρα στήριξης για τις σπουδές μας, να μη διαγραφεί κανένας φοιτητής και να εξασφαλιστεί η δωρεάν φοιτητική στέγη για όποιον το έχει ανάγκη».

Αναφερόμενος στις σκηνές, ο Πάνος Σπηλιόπουλος είπε ότι «στήθηκαν συμβολικά από τους φοιτητικούς συλλόγους για να δείξουμε πού μας καταντάει, ουσιαστικά, αυτή η κατάσταση, χωρίς να παίρνεται, ξαναλέω, κανένα μέτρο στήριξης και με τα ενοίκια να είναι στον "Θεό", με εστίες να μην υπάρχουν.

Αυτή τη στιγμή, οι σπουδές χιλιάδων συμφοιτητών μας, και πρωτοετών φοιτητών, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί βρίσκονται στον αέρα. [...] Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συμφοιτητών μας που περνάνε σε σχολές μακριά από την κατοικία τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος σπουδών.

Έτσι, και οι εστιακοί φοιτητές πραγματοποιούν μαζί με τους Φοιτητικούς Συλλόγους της Αθήνας μία μεγάλη καμπάνια για να παρθούν τώρα άμεσα μέτρα, για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και για να εξασφαλιστεί στέγη για όσους φοιτητές μας, και τους πρωτοετείς, το έχουν ανάγκη», αναφέρει καταλήγοντας.