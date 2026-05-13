Φοιτητικές εκλογές: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια

Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η «ταυτότητα» του ελληνικού πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα: αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέριμνα, είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει.
Ως είθισται, λόγω της διεξαγωγής των εκλογών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές.
Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), για να μπορέσουν να ψηφίσουν.
- Eurovision 2026: Ο Akylas οδηγεί την Ελλάδα στον Τελικό με το Ferto - Οι δέκα χώρες που πέρασαν
- Η τραγωδία στο Survivor και οι ευθύνες
- Χωρίς τον Ευαγγελάτο για λίγες ημέρες το Live News: Ο λόγος της απουσίας
- Ηλιούπολη: «Το Σάββατο ήταν τα παιδιά σπίτι μου» - Τα πρώτα λόγια του πατέρα της 17χρονης επιζήσασας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.