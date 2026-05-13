Eurovision 2026: Ο Akylas οδηγεί την Ελλάδα στον Τελικό με το Ferto - Οι δέκα χώρες που πέρασαν

Λίγο μετά τις 12 το βράδυ ολοκληρώθηκε ο Α' Ημιτελικός της Eurovision με την ανακοίνωση των χωρών που παίρνουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16/5.

Η αγωνία για την Ελλάδα και τον Ακύλα έληξε νωρίς αφού ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε με τον Ακύλα να έχει κερδίσει μεγάλο χειροκρότημα με το Ferto και το act που σκηνοθέτησε ο Φωκάς Ευαγγελινός για τη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Δεύτερη ανακοινώθηκε η Φινλανδία που είναι το μεγάλο φαβορί.

Οι δέκα χώρες που πάνε στον τελικό της Eurovision από τον Α' Ημιτελικό

1. Ελλάδα

2. Φινλανδία

3. Βέλγιο

4. Σουηδία

5. Μολδαβία

6. Ισραήλ

7. Σερβία

8. Κροατία

9. Λιθουανία

10. Πολωνία

Στη σκηνή του Α' Ημιτελικού τραγούδησαν επίσης η Ιταλία και η Γερμανία που ανήκουν στις Big 4 και θα δούμε στον μεγάλο τελικό.

Η στιγμή που ανακοινώθηκε η πρόκριση του Ακύλα

Ενθουσιασμένος o Akylas μετά τον Α΄Ημιτελικό

Μιλώντας στο Eurovision Night αμέσως μετά την πρόκρισή του στον Τελικό του Σαββάτου, ο Akylas δήλωσε ενθουσιασμένος.

«Πάμε Ελλάδα! Μου είπαν να μην φωνάζω κιόλας αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ενθουσιασμένος.

Εντάξει, το πίστευα πολύ αλλά είναι αλλιώς όταν το ακούς, εννοείται. Πάμε το Σάββατο να τα… σκίσουμε όλα!

Δεν γίνεται η καρδιά μου να σταματήσει τώρα να χτυπάει, για καμιά εβδομάδα έτσι θα πηγαίνει.

Την ώρα που ήμουν πάνω στη σκηνή δεν ξέρω τι ένιωθα. Δηλαδή, όταν κατέβηκα, ήμουν σε φάση “τι έκανα μόλις; Τι έγινε;”. Δεν θυμάμαι τίποτα οριακά”.

Θέλω να πάω να δω το βίντεο. Να δω πως τα πήγα και τι έγινε. Το ένιωσα όμως τόσο ωραία, ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόση δύναμη…

Καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος.

Σήμερα ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ήταν απίστευτο, ήταν τέλειο. Ελλάδα, ευχαριστώ γι’ αυτή την ευκαιρία, είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει σε όλη μου τη ζωή…», ανέφερε συγκεκριμένα.