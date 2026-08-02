Φωκίδα: Οι κάτοικοι επέστρεψαν και αντίκρισαν μόνο καταστροφή - Κάηκαν τουλάχιστον 14 σπίτια

Μεγάλες είναι οι καταστροφές που προκλήθηκαν στην περιοχή της Φωκίδας μετά τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από ΣΚΑΪ και ΑΝΤ1, έχουν καεί περί τα 14 σπίτια στον οικισμό Κλίμα, οι κάτοικοι του οποίου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, για να μην κινδυνεύσουν.

Όπως φαίνεται και στα σχετικά πλάκα, ορισμένα από τα σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, με τις οροφές να έχουν καταρρεύσει αλλά και τα πάντα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Οι κάτοικοι, που μπόρεσαν να γυρίσουν στις εστίες τους, εμφανίζονται απελπισμένοι από τις εικόνες που αντίκρισαν στα οικήματά τους, όπου έχασαν τους κόπους μίας ζωής.

Η φωτιά, να σημειωθεί ξέσπασε χθες το μεσημέρι και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και λόγω της έντασης των ανέμων.

Στις φλόγες παραδόθηκαν και καλλιέργειες, με εκατοντάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη.