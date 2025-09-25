Φωκίδα: Θρήνος για 5χρονο παιδί που πέθανε ξαφνικά από ίωση

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του ξαφνικού θανάτου ενός 5χρονου παιδιού, που έχασε την ζωή του από ίωση στο Λιδωρίκι του Δήμου Δώριδας στην Φωκίδα.

Το νήπιο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, διακομίστηκε το πρωί της Πέμπτης ,25/9, στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Αμέσως σήμανε συναγερμός για τα αίτια του ξαφνικού θανάτου του.

Κρίθηκε μείζονος σημασίας να εξεταστούν άμεσα τα αίτια θανάτου ώστε να γίνει γνωστό αν πρέπει να ληφθούν μέτρα και για τη δημόσια υγεία, καθώς τέτοιου είδους ξαφνικοί θάνατοι σε αυτές τις ηλικίες παραπέμπουν σε ιογενείς λοιμώξεις όπως η μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη - Κουτσούμπα, που μίλησε στο LamiaReport, εντελώς προληπτικά έγινε ήδη απολύμανση στο νηπιαγωγείο - παιδικό σταθμό Λιδωρικίου.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που είχε συμβεί. Χάσαμε από την μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε στην οικογένεια και αν χρειαστεί, πέρα από την απολύμανση, να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την προστασία της δημόσιας υγείας», πρόσθεσε η κ. Λαγγουράνη - Κουτσούμπα.

Όπως καταγράφει το ρεπορτάζ, το παιδί περνούσε μια απλή ίωση, την οποία νωρίτερα είχε περάσει και το μικρότερο αδελφάκι του και τίποτα δεν προμήνυε κάτι επικίνδυνο ή κακό!

Η υπόθεση ήδη έχει απασχολήσει και το ΑΤ Δωρίδας, που έχει περάσει στη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

