Φονική καραμπόλα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης – Μία νεκρή, τρεις τραυματίες

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης, στο Ελληνικό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων ήταν ταξί.
Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν ελαφριά τρία ακόμα άτομα, τα οποία με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.
