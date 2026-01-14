Φονικό στη Φοινικούντα: «Δεν πυροβόλησα εγώ» - Τα γυρίζει πάλι ο 22χρονος κατηγορούμενος

Ο 22χρονος που πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία του φυσικού αυτουργού για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, θα περάσει εκ νέου το κατώφλι της ανακρίτριας Καλαμάτας σήμερα (14/1), φερόμενα με διάθεση να συνεργαστεί για τη διαλεύκανση των λεπτομερειών.

Ο νεαρός, ο οποίος μέχρι πρότινος θεωρείτο απλός συνεργός στο φονικό, κατηγορείται πλέον ως φυσικός αυτουργός, ενώ ο ίδιος επιμένει στο αφήγημα πως δεν τράβηξε τη σκανδάλη, αναφέει η ΕΡΤ.

Φοινικούντα: «Μπήκα στο κάμπινγκ, αλλά δεν πυροβόλησα»

Ο 22χρονος, που είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στα μέσα Οκτωβρίου του 2025, είχε αρχικά ισχυριστεί ότι ήταν συνεργός, αναλαμβάνοντας την ηθική αυτουργία για τη διπλή δολοφονία, αλλά και τη φυσική αυτουργία για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Παράλληλα, είχε κατονομάσει τον έτερο 22χρονο φίλο του, ως φυσικό αυτουργό.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, κατά τη συμπληρωματική του απολογία, δηλώνει αποφασισμένος να πει «την αλήθεια», καθώς στις προηγούμενες καταθέσεις του είχε πέσει σε σοβαρές αντιφάσεις και είχε δώσει ψευδή στοιχεία, όπως για τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στην Καλαμάτα.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζουν και οι τηλεφωνικές επισυνδέσεις μέσω πακιστανικών τηλεφώνων, οι οποίες φέρεται να τον συνδέουν με τους τρεις κατηγορούμενους που προφυλακίστηκαν τον Δεκέμβριο:

τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

τον 31χρονο εργοδότη του επιχειρηματία από την Αττική, οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί

τον 30χρονο συνέταιρο του επιχειρηματία από την Αθήνα, ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος ως συνεργός

Φοινικούντα: Νέοι δικηγόροι, νέα...αφήγηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος, ο οποίος πλέον εκπροσωπείται από νέο συνήγορο, τον δικηγόρο Νικόλαο Αλετρά, καθώς και από τον δικηγόρο Καλαμάτας Αλέξανδρο Μαργέλη, προτίθεται να αλλάξει τις προηγούμενες καταθέσεις του.

Πλέον αναμένεται να δηλώσει ότι ο ίδιος εισήλθε στον χώρο του κάμπινγκ –και όχι ο 22χρονος Ι.Μ., όπως είχε αρχικά υποστηρίξει– το βράδυ της δολοφονίας.

Ακόμα, αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς βρέθηκε στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα, καθώς και για το από πού παρέλαβαν το λευκό σκούτερ και τι απέγινε αυτό στη συνέχεια.

Κομβικό σημείο της απολογίας του θεωρούνται τα «κενά» πέντε λεπτά που φέρεται να βρέθηκε εντός της σκηνής του εγκλήματος, πριν και μετά τη διπλή δολοφονία. Εκεί αναμένεται να «πιεστεί» ιδιαίτερα για να δώσει απαντήσεις σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη.

Ο ίδιος αρνείται πάντα ότι ήταν εκείνος που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη, ο 22χρονος δεν προτίθεται να πει περισσότερα.

