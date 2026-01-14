Η περιοχή της Ηλείας που εγείρει φόβους για σεισμό 6 Ρίχτερ: «Καμπανάκι» από σεισμολόγους

Υπό στενή παραολούθηση από τους σεισμολόγους βρίσκεται μία τεκτονικά «επικίνδυνη» περιοχή της Ηλείας, η οποία στο παρελθόν έχει σημειώσει σεισμό που άγγιξε τα 6 Ρίχτερ.

Με σχετική ανάρτησή του στα social media, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος έκρουσε «καμπανάκι», για τη συγκεκριμένη παραθαλάσσια περιοχή στα δυτικά του Νομού.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, η περιοχή της Κυλλήνης, παρουσιάζει σεισμική διέγερση με μικροσεισμούς, αλλά το πραγματικά ανησυχητικό είναι πως και στο παρελθόν έχει παρουσιάσει αντίστοιχη συμπεριφορά δίνοντας σεισμούς έως 6 Ρίχτερ.

Οι πιθανότητες για σεισμό 6 Ρίχτερ στην Κυλλήνη

Σημειώνει ακόμα πως χρειάζεται εκτεταμένη μελέτη ώστε να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για σμηνοσειρά ή για προσεισμική δραστηριότητα:

«Από την καθημερινή αξιολόγηση της σεισμικής δράσης στην Ελλάδα ξεχωρίζουμε τη συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην περιοχή της Κυλλήνης.

Μεγαλύτερο μέγεθος 3.5 στις 6.1.2026. Η περιοχή έχει δύο χαρακτηριστικά:

(1) στο παρελθόν τα μεγαλύτερα μεγέθη δεν υπερέβησαν το 6.0, αλλά οι σεισμοί ήταν βλαβεροί.

(2) κατά κανόνα προηγήθηκαν προσεισμοί, οι οποίοι μάλλον ευνοούνται από τις σεισμοτεκτονικές και γεωλογικές συνθήκες.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά που δεν θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό.

Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου».