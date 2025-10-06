Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το διπλό φονικό στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύτη και θύμα - τον 70χρονο ιδιοκτήτη - να φαίνεται πως είχαν διαπληκτισμούς από καιρό.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το messinialive.gr, πριν λίγο καιρό και συγκεκριμένα το καλοκαίρι, είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους, με τον 70χρονο τότε να δέχεται βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.

Χτες, γύρω στις 20:30 το βράδυ άγνωστος δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο ιδιοκτήτη, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, περίπου 60 ετών που επιχείρησε να διαφύγει, με τον άγνωστο δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.

Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Να σημειωθεί το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο και δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή.



