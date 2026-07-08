Μέχρι την Παρασκευή (10/07) αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Βέροιας, ο 47χρονος που κατηγορείται για το φονικό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό πως σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο,σωματικές βλάβες και παράνομη οπλοφορία. Μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, ο δράστης παραμένει υπό κράτηση.

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Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε χθες (07/07) το απόγευμα σε εξωτερικό χώρο, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία καυγάς ξέσπασε ανάμεσα στον 47χρονο και τον 62χρονο. Οι αρχές επισημαίνουν πως βασική αιτία της διένεξης αποτελούσαν κτηματικές διαφορές που φέρονται να είχαν τα άτομα μεταξύ τους.

Στην εμπλοκή που ακολούθησε φαίνεται να επενέβη ο 32χρονος που δέχτηκε θανάσιμες μαχαιριές στον θώρακα και έπεσε νεκρός. Ο 62χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια αποχώρησε.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, συνέλαβαν τον 47χρονο, ενώ στο σημείο του φονικού και πέριξ κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.