Φονικό στις φυλακές Δομοκού: Πήγε να σκοτώσει φύλακα αλλά τον «έφαγαν» - Στο σκηνικό ο Αλκέτ Ριζάι

Σκηνές από θρίλερ σημειώθηκαν προ ολίγου σήμερα (15/2) στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός κρατουμένου, ο οποίος προηγουμένως επιχείρησε να σκοτώσει τον... αρχιφύλακα βάρδιας, αναφέρει το Lamia Report.

Όλα ξεκίνησαν, κατά το ΣΚΑΙ, όταν ένας ισοβίτης κρατούμενος κατευθύνθηκε προς το γραφείο του αρχιφύλακα, με σκοπό να τον δολοφονήσει. Στο γραφείο, μαζί με τον αρχιφύλακα, ήταν ένας άλλος κρατούμενος, βουλγαρικής καταγωγής, αλλά και ο Αλκέτ Ριζάι.

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βούλγαρος κρατούμενος αντέδρασε και θέλησε να προφυλάξει τον αρχιφύλακα. Άγνωστο πως, στα χέρια του Βούλγαρου κρατούμενου βρέθηκε ένα πίστόλι, με το οποίο πυροβόλησε τον κρατούμενο που απείλησε να δολοφονήσει τον αρχιφύλακα, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει

Φυλακές Δομοκού: Το σκηνικό με τον Αλκέτ Ριζάι

Εκεί υπήρξε αρχικά λογομαχία και στη συνέχεια συμπλοκή, ενώ ο πυροβολισμός φέρεται να έγινε στην προσπάθεια του Βούλγαρου κρατουμένου να σώσει τον Αρχιφύλακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport τις φυλακές Δομοκού ανεβαίνει κλιμάκιο της Δίωξης Εκβιαστών από Αθήνα προκειμένου να προβεί σε έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Επίσης θα αξιοποιηθεί και υλικό από τις κάμερες των Φυλακών.

Το πιο σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι φυσικά πως μπήκε το όπλο στη φυλακή.