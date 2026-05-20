Ένα άγριο έγκλημα φέρεται να έλαβε χώρα στο Δαφνί, καθώς τρόφιμος του ιδρύματος αναφερόμενα στραγγάλισε άλλον τρόφιμο του ψυχιατρικού νοσοκομείου, υπό συνθήκες που αναμένεται να ξεκαθαρίσουν.

Σύμφωνα μάλιστα με τελευταίες πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι δύο τρόφιμοι, ένας 48χρονος και ένας 59χρονος, νοσηλεύονταν στο ίδιο δωμάτιο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Δράστης του φόνου φέρεται να ήταν ο 48χρονος.

Δαφνί: Του όρμησε και τον έπνιξε

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περί τις 03:30 τα ξημερώματα σήμερα (20/5), όταν οι δύο άνδρες που βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο ήρθαν σε διαπληκτισμό, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Αναφερόμενα, ο καβγάς κλιμακώθηκε και ο 48χρονος επιτέθηκε βίαια στον 59χρονο, στραγγαλίζοντάς τον. Το νοσηλευτικό προσωπικό έσπευσε στο δωμάτιο ακούγοντας τον θόρυβο που προκλήθηκε, αλλά δεν πρόλαβε το ύστατο.

Πληροφορίες του μέσου θέλουν ο 48χρονος να έχει ήδη συλληφθεί και να οδηγείται προς κατάθεση, η οποία θα ρίξει φως στα κίνητρά του.