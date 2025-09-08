Φορτηγό έπιασε φωτιά στην Εγνατία Οδό - Στους θάμνους εξαπλώθηκαν οι φλόγες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/9) στην Πυροσβεστική, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε φορτηγό στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 και στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε παρακείμενους θάμνους, χωρίς ωστόσο να απειλήσει μεγαλύτερη περιοχή.