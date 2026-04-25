Φως στο Τούνελ: Η στιγμή που έφτασε στην εκπομπή η πληροφορία για τον θάνατο του μουσικού Άκη Αξιώτη

Ένα θρίλερ δίχως προηγούμενο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Ενώ η εκπομπή αναζητούσε τα ίχνη του 47χρονου μουσικοσυνθέτη Άκη Αξιώτη (Μανισαλή) που αγνοούνταν από τις 25 Μαρτίου, με τη μητέρα και τη θεία του να βρίσκονται στο πλατό μια πληροφορία στο τηλεφωνικό κέντρο τους «πάγωσε» όλους.

Ένας σημαντικός μάρτυρας που γνώριζε τον Άκη από την παιδική τους ηλικία στην Αγία Παρασκευή, ζητούσε επίμονα να μιλήσει με την Αγγελική Νικολούλη. Τα λόγια του, ανέτρεψαν τα πάντα και έδωσαν στην έρευνα την πιο δραματική τροπή.

«Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Νικολούλη; Για τον Λευτέρη Αξιώτη από την Αγία Παρασκευή. Το παιδί μάλλον έχει πεθάνει μου είπαν».

Η δημοσιογράφος βρέθηκε στο τηλεφωνικό κέντρο και η συνομιλία που ακολούθησε κόβει την ανάσα.

«Κυρία Αγγελική επικοινωνήστε με το Α.Τ. Μενιδίου. Μην μάθει η μαμά του κάτι. Τον Λευτεράκη τον πήρε σηκωτό η αστυνομία στο Μενίδι. Είναι δυνατόν να μην έχουν επικοινωνήσει με την μητέρα του; Αυτό έγινε Πέμπτη όπως μου είπε αυτός που τον είδε αλλά μπορεί να ήταν και Τετάρτη. Εγώ είδα το Άμπερ αλέρτ στην Πλακεντίας την Κυριακή και ένα παλικάρι που ήταν μαζί του μου είπε τι είχε συμβεί. Είχε καταλήξει».

Ο μάρτυρας ήταν κατηγορηματικός. «Πήγε η αστυνομία και τον πήρε. Δεν γίνεται να κάνουμε λάθος γιατί τον Λευτέρη τον ξέρουμε από μικρά παιδιά. Εγώ έχω δύο χρόνια διαφορά με τον Λευτέρη. Σκεφτόμουν να περάσω και από τη μάνα του αλλά πίστευα ότι θα την έχουν ενημερώσει. Μην της πείτε τώρα κάτι και τρελαθεί εκεί πέρα η γυναίκα αλλά είναι 1000% σίγουρο. Δεν θα έπαιρνα καν τηλέφωνο να μπω σ’ αυτή τη διαδικασία και εγώ παιδί έχω».

Από αυτή τη στιγμή και έπειτα, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ξεκίνησε μια αγωνιώδη επικοινωνία με τα αστυνομικά τμήματα Μενιδίου και Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να επιβεβαιώσει την πληροφορία που έχει μόλις φτάσει στην εκπομπή.

Από την νύχτα της Παρασκευής και όλη μέρα το Σάββατο, η εκπομπή προσπαθούσε να απλώσει γέφυρα επικοινωνίας των Αρχών με την μητέρα του, για να ενημερωθεί υπεύθυνα για τον ξαφνικό θάνατο του παιδιού της. Η ασφάλεια της Αγίας Παρασκευής όπου είχε δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν γνώριζε ότι το τμήμα Αχαρνών, είχε εντοπίσει στην περιοχή του τον αγνοούμενο νεκρό…

Η μοίρα έπαιξε στην μάνα και στη θεία του -“στις δυο μητέρες του”- το πιο αμείλικτο παιχνίδι ανήμερα της εθνικής εορτής του Ευαγγελισμού, στις 25 Μαρτίου. Φαίνεται ότι την ίδια μέρα κόπηκε το νήμα της ζωής του ταλαντούχου καλλιτέχνη, όταν έφυγε από το σπίτι του στην Αγία Παρασκευή, λέγοντας στη μητέρα του πως πάει για έναν καφέ…

Η τραγική αλήθεια επιβεβαιώθηκε και από φίλο της οικογένειας που διατηρεί γραφείο τελετών. Ο Άκης βρισκόταν στα αζήτητα για εννέα ημέρες, θύμα μιας γραφειοκρατικής «ασυνεννοησίας» μεταξύ των τμημάτων, ενώ η οικογένειά του τον αναζητούσε μέσα στο σκοτάδι.