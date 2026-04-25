Φως στο Τούνελ: Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου

Σε μια από τις πιο μυστηριώδεις εξαφανίσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο και έμεινε για δεκαετίες θαμμένη στη σιωπή, επέστρεψε τη νύχτα της Παρασκευής η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

Η 29χρονη Ολυμπία Κηρύκου χάθηκε το πρωί της 11ης Νοεμβρίου 1995 στη Νέα Ιωνία, αφήνοντας πίσω της ένα αινιγματικό σημείωμα και πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων. Οι μαρτυρίες για την τελευταία της διαδρομή, οι σκιές στην προσωπική της ζωή, τα οικονομικά ζητήματα και οι ελλείψεις στις αρχικές έρευνες συνθέτουν το παζλ του μυστηρίου.

Έπειτα από μηνυτήρια αναφορά που ανέδειξε σοβαρά κενά στη διερεύνηση της υπόθεσης, η Δικαιοσύνη πήρε το λόγο.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας βρίσκεται το «Τούνελ», συνεχίζοντας την εις βάθος έρευνα με στόχο την ανάδειξη της αλήθειας. Δημοσιογράφος της εκπομπής επισκέφθηκε το σπίτι του αδερφού της αγνοούμενης, Γιώργου, ο οποίος δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να την αναζητά.

«Έχω ενημερωθεί ότι η υπόθεση επέστρεψε στον εισαγγελέα, μήπως και μάθουμε επιτέλους τι είχε συμβεί. Τότε η έρευνα των Αρχών ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Δεν με είχαν καλέσει καν για κατάθεση. Μάλιστα, από το Αστυνομικό Τμήμα Καλογρέζας, όπου δηλώσαμε την εξαφάνιση, μου είχαν πει: “Αν μάθετε κάτι, ενημερώστε μας — κι αν μάθουμε εμείς, θα σας ενημερώσουμε”. Από τότε, σιωπή. Δεν βοήθησαν ούτε τον πατέρα μου, δεν μας καθοδήγησαν ποτέ για το τι έπρεπε να κάνουμε», λέει με εμφανή συγκίνηση.

Όπως αναφέρει, και οι δύο γονείς του έφυγαν από τη ζωή με τον καημό της εξαφάνισης της κόρης τους.

«Ήμασταν μια δεμένη οικογένεια, με αγάπη και καλή διάθεση. Όλα άλλαξαν μετά τον γάμο της. Πιστεύω πως δεν τον έκανε επειδή το

ήθελε πραγματικά, αλλά για να ικανοποιήσει τους γονείς μας και ίσως για να βρει έναν τρόπο να απομακρυνθεί από το σπίτι. Ο σύζυγός της, ο Δημήτρης, πέθανε πρόσφατα, μόλις στα πενήντα του χρόνια. Μια φίλη της, μού είπε ότι η Ολυμπία ένιωθε πιεσμένη, υπήρχαν έντονοι καβγάδες και σκεφτόταν το διαζύγιο λίγο πριν εξαφανιστεί. Η μητέρα μου όμως την απέτρεψε, φοβούμενη το “τι θα πει ο κόσμος”. Πιστεύω πως, αν ζει, ίσως έφυγε με κάποιον που δεν γνώριζε κανείς από το περιβάλλον μας.»

Εμφανώς αγανακτισμένος, επισημαίνει πως μόλις τώρα, τρεις δεκαετίες μετά, κλήθηκε να δώσει δείγμα DNA.

«Τριάντα χρόνια δεν μας ζητήθηκε ποτέ DNA — ούτε από εμένα ούτε από τον πατέρα μου. Και τώρα, ξαφνικά, επειδή ανέλαβε εισαγγελέας, ξεκινούν από την αρχή…», καταλήγει.

«Μου μίλησε για τον άνδρα που την κυνηγούσε»

Το εξωτερικό συνεργείο ερευνών της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη, μαζί με τον αδερφό της αγνοούμενης Ολυμπίας Κηρύκου, βρέθηκε έξω από το σπίτι της κουνιάδας της, με την οποία διατηρούσε στενή και ιδιαίτερα φιλική σχέση.

Εκείνη, για πρώτη φορά, αποκάλυψε στοιχεία άγνωστα μέχρι και στον ίδιο τον αδερφό της Ολυμπίας που την άκουγε έκπληκτος.

«Το πρωί εκείνης της ημέρας ήμασταν μαζί. Κάποια στιγμή την άφησα και ο Στάθης, ο εργοδότης της, την είδε να κατευθύνεται σε άλλο δρόμο. Μου είχε πει να μην την περιμένω, γιατί θα πήγαινε στην Κική η οποία έκανε μετακόμιση στο γραφείο της».

Η ίδια διστακτικά παραδέχτηκε πως γνώριζε για μια γνωριμία της Ολυμπίας με έναν άνδρα.

«Από την ίδια την Ολυμπία ήξερα πως κατά τη διάρκεια διακοπών τους με την Κική, είχε γνωρίσει κάποιον άντρα, ο οποίος της έδωσε το τηλέφωνό του. Μου το είχε εκμυστηρευτεί, γιατί ήξερε ότι δεν θα μιλήσω. Μου είχε αναφέρει και μια παλαιότερη σχέση της, πριν τον γάμο, κάπου στα Μεσόγεια — πιθανόν στα Σπάτα — με έναν άντρα που μετά τον χωρισμό τους, έφτασε στο σημείο να γράφει το όνομά της σε τοίχους, καθώς δεν μπορούσε να αποδεχτεί το τέλος της σχέσης τους και την ενοχλούσε. Δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του», καταλήγει.

«Στην Σκόπελο γνώρισε έναν άλλο άνδρα»

Το «Τούνελ», με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου, ήρθε σε επαφή με όλα τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο τόσο στη ζωή της όσο και στην ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

Ξεχωρίζει η μαρτυρία-κλειδί: αυτή της Κικής, στενής φίλης της αγνοούμενης, με την οποία είχαν πάει διακοπές σε νησί και είχαν γνωρίσει δύο νεαρούς.

Η ίδια γυναίκα είναι και το πρόσωπο που κατονομάζεται στο σημείωμα που άφησε η Ολυμπία στον σύζυγό της πριν εξαφανιστεί.

Το άτομο με το οποίο είχε κανονίσει να συναντηθεί όπως έγραφε— ένα στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μαρτυρία της και δημιουργεί κρίσιμα ερωτήματα για εκείνη τη μοιραία ημέρα.

Η ίδια υποστηρίζει πως η σχέση τους είχε περάσει φάσεις απόστασης, αλλά λίγο πριν την εξαφάνιση είχαν έρθει πάλι κοντά. Κολλητή όμως φίλη της, ήταν η Βάσω όπως λέει και όχι η ίδια.

«Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν προβλήματα στον γάμο της και η ίδια είχε επιδιώξει να έρθουμε πάλι κοντά. Πήγαμε μαζί διακοπές στη Σκόπελο γιατί είχε εισιτήρια από τον κοινωνικό τουρισμό και δεν ήθελε να πάει ο άντρας της. Ο Δημήτρης επέμενε πιο πολύ να πάμε μαζί γιατί εκείνος δούλευε και θα έχαναν τα εισιτήρια. Εκεί, είχαμε γνωρίσει σε ένα μπαρ δύο παιδιά. Ήμασταν και μικρές. Ο ένας ήταν Έλληνας και ο άλλος Δανός, που έφυγε την επόμενη μέρα».

Ωστόσο, αποκλείει κάθε ενδεχόμενο βαθύτερης σχέσης και φυγής στο εξωτερικό.

«Όταν εξαφανίστηκε η Ολυμπία είχα πάει και είχα βρει τον Έλληνα γιατί ήξερα ότι είχε ένα μπαρ στην Κηφισιά και τον είχα ρωτήσει αν υπήρχε περίπτωση, η Ολυμπία να είχε

επαφή με τον Δανό. Και εκείνος μου το είχε αποκλείσει. Η Ολυμπία δεν μιλούσε καλά Αγγλικά, δεν είχε ούτε διαβατήριο. Δεν θα μπορούσε να φύγει από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αντάλλαξαν τηλέφωνα αλλά πιστεύω ότι θα το μάθαινα. Θα μου το έλεγε η Ολυμπία».

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι αποκαλύψεις της για τον γάμο της Ολυμπίας.

«Ήταν απλώς απελπισμένη από τον γάμο της και αισθανόταν ανεπιθύμητη, γι’ αυτό φλέρταρε ένα βράδυ. Στη Σκόπελο μου είπε πρώτη φορά ότι με τον άντρα της είχαν προβλήματα. Δεν είχαν καμία ερωτική επαφή έναν χρόνο περίπου και το σόι της την πίεζε να κάνει παιδί. Είχαν πάει διακοπές με τον άντρα της στην Πάρο και αυτός δεν ήθελε ούτε να τον ακουμπάει. Τώρα αν ο άντρας της είχε εξωσυζυγική σχέση, πράγμα πολύ πιθανό, δεν το ξέρω. Πάντως δεν ήταν και φυσιολογικό στην ηλικία μας να μην θέλει ερωτική επαφή. Δεν ήταν και καμία άσχημη η Ολυμπία. Ο αδελφός της μου είχε πει ότι αυτός είχε σχέση με κάποια από την εταιρεία που δούλευε».

Η μεγαλύτερη ανατροπή όμως, αφορά το σημείωμα που άφησε στον σύζυγό της.

«Ήταν ανεξήγητο το σημείωμα δεν είχε καμία σχέση με μένα. Ούτε μου είπε το προηγούμενο βράδυ να την καλύψω για να πάει κάπου και ότι θα έλεγε ψέματα στον Δημήτρη. Γι’ αυτό ήμουν και η πρώτη που ανησύχησε και την έψαξε. Εγώ ήρθα κάποια στιγμή να πάρω πράγματα από το γραφείο αλλά όχι εκείνο το Σαββατοκύριακο και ούτε είχα ζητήσει από την Ολυμπία βοήθεια όσο θυμάμαι. Εκείνο το Σαββατοκύριακο εγώ δεν είχα να μετακομίσω τίποτα. Επειδή είχα τη γιορτή μου μάλιστα το Σάββατο, είχα κανονίσει να βγούμε έξω με τις φίλες μου να τις κεράσω και θα ερχόταν και η Ολυμπία».

Όπως περιγράφει, όταν επικοινώνησε με τον σύζυγο της Ολυμπίας, εκείνος φάνηκε έκπληκτος.

«Εγώ τον πήρα τηλέφωνο να την ξυπνήσει και εκείνος μου λέει “δεν είναι μαζί σου;” και του απάντησα “όχι… από πού κι ως που να είναι μαζί μου ρε Δημήτρη;”… και τότε ξεκίνησε η αναζήτηση».

Η ίδια αποκαλύπτει και μια έντονη, σχεδόν προφητική στιγμή το βράδυ πριν την εξαφάνιση.

«Εκείνο το βράδυ την ρώτησα για τη σχέση με τον άντρα της και με διαβεβαίωσε ότι όλα πήγαιναν καλύτερα γι’ αυτό έπεσα από τα σύννεφα μετά. Επέμενε να μείνω σπίτι, να θυμηθούμε τα παλιά… σαν να ήθελε να αποχαιρετήσει».

«Μας έλεγε ''θα με ψάχνετε στην Νικολούλη''»

«Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τα τόσα χρόνια που έχουν περάσει πως δεν θα έφευγε ποτέ για να εκδικηθεί τον άντρα της», λέει η Βάσω, η καλύτερη φίλη της Ολυμπίας Κηρύκου, η οποία αγνοείται από το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 1995, σε ηλικία μόλις 29 ετών.

«Δεν γνωρίζουμε αν τότε που χάθηκε, συνέβη κάτι ή αν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας. Τον τελευταίο καιρό είχε στραφεί πολύ στην πίστη, άναβε καντήλια σε εικόνες και προσευχόταν. Δεν έχανε εκπομπή του Χαρδαβέλα και της Νικολούλη. Όταν της έλεγα να βγούμε, μου απαντούσε πως θα μείνει σπίτι για να δει την εκπομπή της Αγγελικής.»

Η ίδια θυμάται πως λίγο πριν την εξαφάνισή της, η Ολυμπία ζήτησε να της δανείσει ένα σημαντικό ποσό για την εποχή, περίπου 150.000 δραχμές.

«Μου είχε πει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με σταφυλόκοκκο στο πρόσωπο και έκανε θεραπείες, οπότε χρειαζόταν τα χρήματα για μια νέα αγωγή. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα μου τα επέστρεφε και της είπα να μην ανησυχεί. Της είχα δανείσει και στο παρελθόν και ήταν πάντα συνεπής.

Τον τελευταίο καιρό της είχα δώσει χρήματα δύο φορές, αλλά δεν πρόλαβε να μου τα επιστρέψει, καθώς στη συνέχεια χάθηκε. Εκ των υστέρων σκέφτηκα μήπως ήθελε να έχει κάποια χρήματα στην άκρη».

Σύμφωνα με τη φίλη της το διάστημα εκείνο ήθελε να χωρίσει και το είχε πει στους γονείς της, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα. Η μητέρα της της είπε πως δεν τη θέλει “ζωντοχήρα” στο σπίτι. «Της πρότεινα να έρθει να μείνει μαζί μου για όσο χρειαστεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χάθηκε, γιατί δεν μου είπε τίποτα. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό της. Θυμάμαι, επίσης, ότι δεν είχε πάρει μαζί της ταυτότητα και αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση…», καταλήγει.

«Οι φίλες της τώρα θυμήθηκαν να μιλήσουν;»

«Όλα αυτά τα χρόνια μιλούσα συνεχώς με τις δύο-τρεις φίλες που είχε, μήπως και θυμηθούν κάτι που δεν μου είχαν πει ή που δεν είχαν συνειδητοποιήσει αρχικά. Σιγά-σιγά άρχισαν να ανασύρουν λεπτομέρειες και τώρα μιλάνε. Το πιο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε ήταν από τη φίλη της, την Κική. Μου ανέφερε πρόσφατα ότι, το καλοκαίρι πριν εξαφανιστεί, είχαν γνωρίσει στη Σκόπελο δύο άνδρες, χωρίς όμως να κρατήσουν επαφή μαζί τους. Σκέφτομαι πως, λόγω της καταπίεσης που βίωνε από τους γονείς μας και την κακή σχέση με τον άνδρα της, ακόμη και ένας άγνωστος να την πλησίαζε, ίσως να τον εμπιστευόταν και να τον ακολουθούσε», λέει δακρυσμένος, ο αδερφός της αγνοούμενης Ολυμπίας Κηρύκου, Γιώργος.

Με την ελπίδα να υπάρξει έστω και τώρα κάποια εξέλιξη, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να μιλήσει:

«Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν και δεν έχουν μιλήσει. Το σπίτι όπου έμενε τότε δεν ερευνήθηκε ποτέ. Η αστυνομία δεν ασχολήθηκε όπως θα έπρεπε και εμείς δεν προχωρήσαμε σε μήνυση για ανθρωποκτονία κατά αγνώστων, γιατί ο πατέρας μου δεν το ήθελε. Πίστευε πως ζούσε — και στην αρχή όλοι αυτό πιστεύαμε. Με τα χρόνια, όμως, η ελπίδα αυτή άρχισε να σβήνει. Ο ίδιος φοβόταν μήπως δημιουργηθούν εντάσεις με τους συμπέθερους, καθώς ο καθένας έλεγε τη δική του εκδοχή και διαμόρφωνε τη δική του ιστορία.»

Όπως αναφέρει, η Ολυμπία επιθυμούσε να αποκτήσει παιδί, όμως ο σύζυγός της δεν ένιωθε έτοιμος, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω απομάκρυνση μεταξύ τους.

«Η αδερφή μου είχε αφήσει ένα σημείωμα, το οποίο όμως δεν εξετάστηκε ποτέ από την αστυνομία. Απλώς το φωτογράφισαν, κατέγραψαν κάποια στοιχεία και το τοποθέτησαν σε έναν φάκελο, ο οποίος αργότερα βρέθηκε άδειος. Στο σημείωμα έγραφε ότι θα πήγαινε μαζί με την Κική στην Ελευσίνα για να πάρουν κάποια πράγματα και θα επέστρεφε. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που είχε γράψει το όνομά της — καθαρά, με μια γραμμή από κάτω. Πιστεύω πως αυτό δείχνει καλή ψυχολογική κατάσταση. Την επόμενη ημέρα, η Κική με κάλεσε για καφέ — κάτι που δεν συνήθιζε. Τη ρώτησα αν είχαν κανονίσει να πάνε στην Ελευσίνα, έστω κάποια άλλη μέρα, όμως το αρνήθηκε.»

Ο ίδιος εκτιμά ότι, με βάση τα στοιχεία — το σημείωμα αλλά και το γεγονός ότι είχε πάρει μαζί της ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για την εποχή — η εξαφάνιση ίσως να ήταν προσχεδιασμένη.

«Για να πάρει μια τέτοια απόφαση, θεωρώ πως είχε τη βοήθεια κάποιου που της ενέπνεε ασφάλεια. Ήταν κάποιος άνθρωπος; Ή μήπως ένα μοναστήρι; Κάπου ένιωσε ότι θα προστατευτεί… Δυστυχώς, πιστεύω ότι εμπιστεύτηκε λάθος πρόσωπο. Είτε παγιδεύτηκε μόνη της είτε κάποιος την οδήγησε εκεί. Ελπίζω, έστω και τώρα, να βρεθεί μια απάντηση — όποια κι αν είναι αυτή. Ακόμη κι αν βρεθούν μόνο τα οστά της… να μάθουμε επιτέλους τι απέγινε», καταλήγει.