Φως στο Τούνελ: Θρίλερ με τη δολοφονία της Χριστίνας Εξαρχουλέα

Περίπου εννέα χρόνια από τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα στη Στούπα Δυτικής Μάνης, οι ελληνικές Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η 57χρονη έπεσε θύμα δολοφονικής ενέργειας από το σύζυγό της που την κακοποιούσε.

Σε βάρος του έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση αφού φρόντισε να εξαφανιστεί κάπου στις ΗΠΑ.

Οι αντιφάσεις στις περιγραφές που έδινε ο φερόμενος ως δράστης ,μετά την εξαφάνιση της γυναίκας του, η φυγή του ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, αλλά και οι μαρτυρίες συγγενών και φίλων του ζευγαριού, άρχισαν να συνθέτουν τα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης που ανέδειξε η εκπομπή «Φως στο Τουνελ».

Οι Αρχές εκτιμούν πως η Χριστίνα Εξαρχουλέα δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι που ζούσε με τον σύζυγό της ο οποίος φρόντισε μετά να εξαφανίσει τη σορό της αλλά και κάθε ίχνος της πράξης του και πριν διαφύγει στο εξωτερικό.

Το βούλευμα αναφέρει:

«Η Χριστίνα Εξαρχουλέα δολοφονήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017, στο σπίτι όπου έμενε με τον σύζυγό της. Ο χρόνος προσδιορίζεται από τις 16:00 το απόγευμα έως τις 21:00 το βράδυ».

Ο καταζητούμενος σύζυγος είχε μιλήσει τότε στην Αγγελική Νικολούλη, όταν κατάφερε να τον εντοπίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επέμενε πως είδε τη γυναίκα του να φεύγει από το σπίτι κρατώντας μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών.

Αρχικά υποστήριζε πως ανάμεσά τους δεν υπήρξε κανένας καβγάς. Στη συνέχεια όμως παραδέχθηκε ότι εκείνη την ημέρα είχαν έντονο διαπληκτισμό.

Έλεγε πως δεν γνώριζε το παραμικρό για την εξαφάνισή της και πως είχε προσπαθήσει να τη στηρίξει στα προβλήματα που –όπως ανέφερε– αντιμετώπιζε.

Τριάντα πέντε ημέρες μετά την εγκληματική του πράξη ταξίδεψε στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι είχε ενημερώσει προηγουμένως τις Αρχές. Από τότε δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα, ούτε ενδιαφέρθηκε για την πορεία των ερευνών η την τύχη της συζύγου του.

Στις υποψίες των Αρχών περί εγκληματικής ενέργειας, που είχαν ήδη ενισχυθεί από μαρτυρίες για τους έντονους καβγάδες του ζευγαριού, προστέθηκαν δύο κρίσιμα ευρήματα. Οι τομές από μαχαίρι σε ξύλινη ντουλάπα του σπιτιού και ένα ιδιόχειρο σημείωμα μέσα στο πορτοφόλι της Χριστίνας Εξαρχουλέα.

«Σε ξύλινη ντουλάπα, εντός του πρώτου ορόφου του σπιτιού, εντοπίστηκαν χαρακιές, που πιθανότατα προέρχονται από βίαιες τομές μαχαιριού. Τα συγκεκριμένα ίχνη παραπέμπουν σε χτυπήματα, με σκοπό τον εκφοβισμό του θύματος, σε παρελθοντικό χρόνο, κατά τη διάρκεια έντονων τσακωμών τους και απειλών του κατηγορουμένου, με αυτόν τον τρόπο, για τη ζωή του θύματος», αναφέρει η αστυνομία.

Στο χαρτί με τις ιδιόχειρες σημειώσεις, που αποδίδονται γραφολογικά στον φερόμενο ως δράστη και φέρουν την υπογραφή του, αναγράφεται:

«Συγγνώμη σε όλους, ο Θεός θα σας κρίνει εάν υπάρχει. Σε αγαπώ, Xristina και Briana».

Στο σημείωμα αυτό, εκφράζει την ανάγκη του για συγχώρεση από τον θεό, προφανώς για τις πράξεις του και παράλληλα αποτυπώνει την δήθεν αγάπη του, για το θύμα (Χριστίνα) και την κόρη του (Briana).

Το σημείωμα αυτό, πιθανολογείται ότι αποτελεί τον τρόπο του κατηγορουμένου, να ζητήσει, έστω και έτσι, συγνώμη, για την ανθρωποκτονία σε βάρος του θύματος, γνωρίζοντας ότι σε κάποιο στάδιο της έρευνας, επρόκειτο να εξερευνηθεί η οικία όπου διέμεναν.

To σημείωμα αυτό βρέθηκε μέσα σε τσαντάκι μέσης τύπου “μπανάνα”, το οποίο συνήθιζε να χρησιμοποιεί η άτυχη Χριστίνα και πιθανότατα πρόκειται για εκείνο που φορούσε στη μέση της την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της, όπως περιγράφεται από μάρτυρες στις καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις Αρχές, αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο που αποδεικνύει ότι η άτυχη γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της.

Η προσπάθεια αποπροσανατολισμού των ερευνών

Ο καταζητούμενος, κατά το πρώτο διάστημα των ερευνών, υποστήριζε πως η γυναίκα του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα… Δήλωσε την εξαφάνισή της αποκρύπτοντας τον έντονο καβγά τους, και ταυτόχρονα ανέφερε στις Αρχές πως φοβόταν για τη ζωή της…

Υποστήριξε ότι το 2012 η Χριστίνα Εξαρχουλέα είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει με συνδυασμό χαπιών και αλκοόλ. Οι αρχές διερεύνησαν τα όσα τους είπε και κατέληξαν στα εξής

«Δεν προέκυψε εισαγωγή της θανούσας στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ή το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 2011 έως και το 2014».

Αν και τον Φεβρουάριο του 2017 η θανούσα είχε εξαφανιστεί πάλι για διάστημα δύο ημερών, γεγονός που δείχνει ότι η φυγή της δεν ήταν μια συμπεριφορά που δεν έχει έρθει στο παρελθόν αντιμέτωπος ο κατηγορούμενος, προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση το γεγονός ότι ενώ τότε δεν είχε ειδοποιήσει σχετικά τις αρχές, αυτή τη φορά άμεσα κατήγγειλε την εξαφάνισή της, διατυπώνοντας μάλιστα φόβους για το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.

«Έχω ακούσει ότι είναι στο Μίσιγκαν»

Η Αγγελική Νικολούλη και η ομάδα της, μελετώντας ηλεκτρονικά ίχνη, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνων και ψηφιακά δεδομένα που φαίνεται να συνδέονται με τον φυγόδικο, κατάφεραν κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής να φτάσουν σε συγγενικά του πρόσωπα.

Την ώρα που νέες πληροφορίες για τα ίχνη του ιδίου προέκυπταν συνεχώς στον «αέρα», η τηλεφωνική επικοινωνία με την αδελφή του που εντοπίστηκε, εξελίχθηκε σε μια αποκαλυπτική μαρτυρία για τον χαρακτήρα και τη ζωή του.

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Η Χριστίνα ήταν ξαδέρφη μου αλλά δεν επικοινωνούσαμε συχνά. Το 2017 που είχα έρθει στην Ελλάδα είχαμε πάει για φαγητό και μετά δεν τους ξαναείδα. Δεν μου είχε πει τίποτα για το αν την χτυπούσε, γιατί δεν είχαμε σχέσεις. Τον είδα τελευταία φορά όταν είχα έρθει στην Ελλάδα και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ…» είπε χαρακτηριστικά.

Όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε αν γνωρίζει πού βρίσκεται σήμερα, εκείνη επιβεβαίωσε ουσιαστικά τα στοιχεία που είχε ήδη εντοπίσει το «Τούνελ».

«Έχω ακούσει ότι είναι στο Μίσιγκαν, αλλά δεν ξέρω τίποτα άλλο. Σας το ορκίζομαι. Δεν μιλάμε, δεν έχουμε καμία επαφή…» ανέφερε με ένταση στη φωνή.

Η ίδια αποκάλυψε πως η σχέση τους είχε διαρραγεί οριστικά εδώ και χρόνια, περιγράφοντας έναν άνθρωπο επιθετικό και εκμεταλλευτή.

«Τον βοήθησα όσο δεν πάει. Ήρθε στην Αμερική και έμεινε σπίτι μου έξι μήνες. Κουράστηκα να τον βοηθάω και να εκμεταλλεύεται τους πάντες. Από μικρός έτσι ήταν…» είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά του απέναντι στην πρώτη του σύζυγο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ήταν βίαιος και με την πρώην γυναίκα του. Εκείνη τον φοβόταν. Δεν τον είχε καταγγείλει ποτέ, αλλά φοβόταν πραγματικά γι’ αυτό έφυγε…» αποκάλυψε.

Μιλώντας για την κόρη του από τον πρώτο του γάμο, η γυναίκα αποκάλυψε πως ούτε μαζί της διατηρεί σχέσεις.

«Δεν είχε καμία επαφή με το παιδί του από όταν πήρε διαζύγιο. Κάποια στιγμή τα είχαν ξαναβρεί αλλά της πήρε χρήματα και την εκμεταλλεύτηκε. Της έφαγε τρεις χιλιάδες δολάρια και από τότε δεν του ξαναμίλησε ποτέ. Αυτός είναι ο αδελφούλης μου…» είπε με πικρία.

Για την υπόθεση της Χριστίνας Εξαρχουλέα και το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του αδελφού της, η ίδια εμφανίστηκε προβληματισμένη αλλά και αιχμηρή.

«Δεν φεύγει κάποιος από την Ελλάδα λίγες εβδομάδες μετά την εξαφάνιση της γυναίκας του. Είναι ύποπτο… Τσακώνονταν συνέχεια. Οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαρτυρία κλειδί για την υπόθεση

Το πρόσωπο που βρέθηκε δίπλα στον σύζυγο της Χριστίνας Εξαρχουλέα λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της στη Μάνη, έσπασε τη σιωπή του στο «Τούνελ», μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις σε αυτήν την πολύκροτη υπόθεση.

Ο ξάδελφος της 57χρονης γυναίκας θυμάται τις κινήσεις και τη συμπεριφορά του καταζητούμενου σήμερα συζύγου εκείνο το μοιραίο βράδυ, ενώ αποκαλύπτει πως το Τμήμα Ανθρωποκτονιών τον κάλεσε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της πολυετούς έρευνας.

«Με έχει καλέσει το Ανθρωποκτονιών δύο και τρεις φορές για κατάθεση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχε βρεθεί τίποτα τότε, ούτε είχε αποδειχθεί κάτι συγκεκριμένο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς προέκυψε τώρα αυτή η εξέλιξη, αλλά εύχομαι να μάθουμε επιτέλους την αλήθεια για τη Χριστίνα…» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος θυμήθηκε με λεπτομέρειες τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνισή της και την εικόνα που παρουσίαζε τότε ο σύζυγός της.

«Εγώ πήγα μαζί του στην Αστυνομία την ίδια μέρα. Θυμάμαι να λέει στους αστυνομικούς “αν θέλετε κάτι παραπάνω να σας πω, κρατήστε με”. Ήταν ταραγμένος εκείνο το βράδυ…» ανέφερε.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η άμεση αντίδραση του συζύγου της Χριστίνας, που έσπευσε να δηλώσει την εξαφάνισή της λίγες ώρες μετά καθώς στο παρελθόν είχε συμβεί ξανά, χωρίς ανάλογη κινητοποίηση.

Ο ξάδελφος της αγνοούμενης αναφέρθηκε και στα ερωτήματα που του έθεσε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών σχετικά με τη θάλασσα και το ψάρεμα, ένα στοιχείο που φαίνεται πως απασχόλησε ιδιαίτερα την αστυνομία.

«Με ρωτούσαν αν είχαμε πάει ποτέ μαζί για ψάρεμα ή αν του είχα δανείσει το καΐκι μου. Τους εξήγησα πως αυτό δεν συνέβη ποτέ. Το καΐκι ήταν επαγγελματικό και δεν δανείζονται αυτά τα πράγματα…» είπε κατηγορηματικά.

Η αναφορά του στις πληροφορίες που ακολούθησαν μετά τη φυγή του συζύγου της Χριστίνας στην Αμερική, άνοιξε νέο κύκλο ερωτημάτων.

«Πριν επτά-οκτώ χρόνια κάποιοι στο χωριό μού είχαν πει πως είχε αναφέρει σε συγγενικό του πρόσωπο ότι δούλευε σε έναν φούρνο στην Αμερική, κάτι που δεν ίσχυε.» είπε.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως το μόνο που ζητά πλέον η οικογένεια είναι να πέσει φως στην υπόθεση.

«Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν άδικα. Θέλουμε όμως να μη μείνει η ιστορία της Χριστίνας στο σκοτάδι…», είπε συγκινημένος.

«Απ’ την πρώτη στιγμή το έλεγα σε όλους ότι τη σκότωσε»

Η εκπομπή επικοινώνησε με την Ελένη, μία από τις αδελφές της δολοφονημένης Χριστίνας Εξαρχουλέα, μετά τις αποκαλύψεις που δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση.

Από την πρώτη στιγμή, όπως υποστηρίζει, ήταν πεπεισμένη πως υπεύθυνος για τον θάνατο της Χριστίνας, ήταν ο καταζητούμενος σύζυγός της.

«Κρύβεται ο κύριος… Εγώ φώναζα από την αρχή ότι αυτός έφταιγε και όλοι μου έλεγαν πως κάνω λάθος. Έβλεπα την αδελφή μου με σημάδια και εκείνη μου έλεγε ότι χτυπούσε στις ντουλάπες. Άκουγα καβγάδες και μετά μου έλεγε πως είχα παρεξηγήσει την κατάσταση. Της είχα ξεκαθαρίσει ότι, αν ξανακούσω φασαρίες, θα καλέσω την αστυνομία, κι εκείνη μου απαντούσε πως θα με βγάλει τρελή. Περίπου έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της, του το είπα κατά πρόσωπο, μπροστά και στον πατέρα του, ότι τον θεωρώ υπεύθυνο. Η απάντησή του ήταν πως θα μου έκανε μήνυση. Δεν προχώρησα τότε, γιατί η αδελφή μου δεν ήθελε να κινηθούμε νομικά.»

Η ίδια αναφέρει πως η επικοινωνία τους ήταν περιορισμένη και γινόταν κυρίως όταν η Χριστίνα περνούσε έξω από το σπίτι της και της πρότεινε να πιουν έναν καφέ μαζί.

«Μόλις το αντιλαμβανόταν εκείνος, άρχιζε να της φωνάζει: “Έλα μωρή, τι κάνεις εκεί;”. Δεν ήθελε να έχουμε επαφές. Ήταν εξαιρετικά χειριστικός. Αν ο Παναγιώτης έλεγε πως πετάει ο γάιδαρος, η Χριστίνα θα συμφωνούσε. Φοβόμουν ότι κάποια στιγμή θα έκανε και σε μένα κακό, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν. Ένα βράδυ, ενώ έβλεπα τηλεόραση, με έπιασε από τον λαιμό χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα. Άρχισα να φωνάζω και τότε βγήκε έξω η αδελφή μου. Το είχε κάνει για να με τρομάξει, όπως είχε πει. Τα σπίτια μας στο χωριό ήταν δίπλα δίπλα και περνούσε από το δικό μου για να πάει στο δικό τους. Γι’ αυτό άκουγα συχνά τους καβγάδες μέσα στη νύχτα, συνήθως γύρω στη μία ή στις δύο τα ξημερώματα», περιγράφει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Παναγιώτης κατανάλωνε συχνά αλκοόλ, γεγονός που οδηγούσε στους νυχτερινούς καβγάδες.

«Μία φορά είχε πιει διαφορετικό κρασί από αυτό που συνήθιζε και την έστειλε πίσω στο σούπερ μάρκετ για να του φέρει τη σωστή μάρκα. Τότε εξοργίστηκα και της είπα να του το φέρει στο κεφάλι, γιατί εκείνος όλη μέρα καθόταν, ενώ η αδελφή μου δούλευε ασταμάτητα, τον συντηρούσε και έτρεχε για όλα. Την ημέρα που εξαφανίστηκε η Χριστίνα είχε μόλις πληρωθεί από τη δουλειά της και πιστεύω πως αυτός ήταν ακόμη ένας λόγος που τσακώθηκαν. Τα χρήματα ήταν η βασική αιτία των καβγάδων τους, γιατί της τα έπαιρνε συνεχώς. Σκεφτείτε ότι άσκησε βία ακόμη και σε μένα και δεν θα σκότωνε την αδελφή μου; Είχα προτείνει να βάλουν τον σκύλο να ψάξει για τη Χριστίνα και πιστεύω πως θα την έβρισκε. Όμως εξαφάνισε και τον σκύλο. Δεν ξέρω πού τον πήγε, πάντως σίγουρα δεν τον έδωσε σε κάποιον από το χωριό», καταλήγει.

Η κόρη του αποκαλύπτει στο «Τούνελ» το σκληρό του πρόσωπο

Μετά από πολυήμερη έρευνα και αναζητήσεις στο εξωτερικό, το «Τούνελ» κατάφερε να εντοπίσει την κόρη του καταζητούμενου συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα.

Η νεαρή, που ζει μακριά από τον πατέρα της εδώ και δεκαετίες, δέχτηκε να μιλήσει στην εκπομπή και περιέγραψε τη βαθιά αποξένωση που τους χωρίζει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν γνωρίζει τίποτα για τη ζωή ή τις κινήσεις του τα τελευταία χρόνια.

Ο διάλογος που ακολούθησε είναι αποκαλυπτικός και μεταφέρεται στην εκπομπή:

Δημοσιογράφος: Ο πατέρας σας καταζητείται για τη δολοφονία της γυναίκας που είχε παντρευτεί στην Ελλάδα. Το γνωρίζετε αυτό; Προσπαθούμε να του μιλήσουμε.

«Λυπάμαι, αλλά δεν θα μπορέσω να σας βοηθήσω πολύ. Ο πατέρας μου ο Πίτερ κι εγώ, έχουμε μια αποξενωμένη σχέση. Οι γονείς μου πήραν διαζύγιο όταν ήμουν 7 ετών, και μετά το διαζύγιο ο Πίτερ μετακόμισε στην Ελλάδα. Δεν μιλούσαμε για 22 χρόνια, μέχρι που επανασυνδεθήκαμε για λίγο το 2021. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο ήθελα να έχω σχέση.»

Πότε ήταν η τελευταία φορά που του μιλήσατε ;

«Δεν του έχω μιλήσει από τον Ιανουάριο του 2022. Δεν γνωρίζω πολλά γι’ αυτόν και δεν έχω καμία πληροφορία σχετικά με το που βρίσκεται. Δεν γνώριζα καν ότι ο Πίτερ είχε ξαναπαντρευτεί, ούτε ξέρω τίποτα για εκείνη την γυναίκα. Όπως σας είπα, έφυγε όταν ήμουν 7 ετών και του ξαναμίλησα όταν ήμουν 28-29 ετών…»

Στην επανασύνδεσή σας το 2022, σας ανέφερε αν αντιμετώπιζε προβλήματα με τον νόμο ή αν φοβόταν κάτι;

«Να σας εξηγήσω. Εγώ τον έψαξα επειδή ήθελα να πάρω απαντήσεις για το λόγο που με εγκατέλειψε. Τον βρήκε για μένα ο θείος μου ο Ανδρέας, ο σύζυγος της αδελφής του της Πάμελα. Μιλούσαμε μόνο στο τηλέφωνο και γρηγορα κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν ήθελα να έχω επαφή, καθώς ζητούσε χρήματα από εμένα και τον σύζυγό μου. Τότε έμενε στο Νιου Τζέρσεϊ. Δεν έχω όμως κανένα στοιχείο επικοινωνίας του. Ο τελευταίος αριθμός τηλεφώνου του που είχα ήταν ήδη απενεργοποιημένος πριν από 4 χρόνια και τον διέγραψα. Για τη σχέση της μητέρας μου και του Πίτερ δεν μπορώ να απαντήσω. Εκείνη έχει τα δικά της προβλήματα υγείας να αντιμετωπίσει και δεν είναι σε κατάσταση να συζητήσει αυτά τα θέματα. Όπως ανέφερα, δεν ξέρω ποιος είναι ο Πίτερ και έχω μηδενική σχέση μαζί του. Δεν τον γνωρίζω καθόλου.»

Το «Τούνελ» εντόπισε τα ίχνη του καταζητούμενου

Το «Τούνελ» εντόπισε τα ίχνη του καταζητούμενου συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.

Έφτασε μέχρι το Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου κρύβεται το πρόσωπο-κλειδί της σκοτεινής υπόθεσης.

Η εκπομπή κατάφερε να εντοπίσει τον άνθρωπο που του νοικιάζει το σπίτι που διαμένει και ακολουθεί ένας αποκαλυπτικός διάλογος.

Σπιτονοικοκύρης: Χαίρετε

Δημοσιογράφος: Χαίρετε, είσαι ο ……..;

Σπιτονοικοκύρης: Ναι

Δημοσιογράφος: Γεια σου ….., σε καλώ από την Ελλάδα

Σπιτονοικοκύρης: Οκ

Δημοσιογράφος: Συγγνώμη για την ενόχληση, ξέρω ότι είναι πρωί εκεί. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για τον Πίτερ. Γνωρίζεις τον Πιτ;

Σπιτονοικοκύρης: Ναι, τον γνωρίζω

Δημοσιογράφος: Ξέρεις μήπως πού βρίσκεται τώρα; Προσπαθώ να τον εντοπίσω

Σπιτονοικοκύρης: Νοικιάζει ένα σπίτι από εμένα

Δημοσιογράφος: Γνώριζα μια διεύθυνση στο …. Είναι σωστή;

Σπιτονοικοκύρης: Ναι

Δημοσιογράφος: Έχεις νέα του τελευταία;

Σπιτονοικοκύρης: Τον βλέπω περίπου μία φορά τον μήνα, συνήθως για το ενοίκιο.

Δημοσιογράφος: Τον έχεις δει πρόσφατα;

Σπιτονοικοκύρης: Τον είδα περίπου πριν από δύο εβδομάδες

Δημοσιογράφος: Ξέρεις αν βρίσκεται τώρα στο σπίτι ή αν εργάζεται;

Σπιτονοικοκύρης: Δουλεύει αργά το απόγευμα, οπότε κάποιες φορές κοιμάται ακόμη τέτοια ώρα. Μπορεί να απαντήσει, μπορεί και όχι. Συνήθως κοιμάται μετά τα μεσάνυχτα. Εδώ τώρα είναι εννιά το πρωί

Δημοσιογράφος: Γνωρίζεις πού εργάζεται;

Σπιτονοικοκύρης: Είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Κάνει παραδόσεις φαγητού και άλλων αντικειμένων σε σπίτια

Δημοσιογράφος: Σε ευχαριστώ πολύ.

Σπιτονοικοκύρης: Αντίο προς το παρόν.