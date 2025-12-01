Φωταγωγήθηκε το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα - Σε ποια περιοχή βρίσκεται

Σε μια λαμπερή εκδήλωση, με τραγουδιστή τον Γιώργο Τσαλίκη, φωταγωγήθηκε το Σάββατο (29/11) το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα.
Ο λόγος, για την περιοχή της Καλαμάτας, και ένα φυσικό έλατο από τον Ταΰγετο που τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία.Όπως επισημαίνεται στο Action24, το έφεραν με ειδική συρόμενη νταλίκα.
Μάλιστα,την ημέρα της μεταφοράς έγινε διακοπή κυκλοφορίας στην πόλη ώστε να μπορέσει να μπει στην κεντρική πλατεία και σύμφωνα με το ρεπορτάζ αποτέλεσε «ειδική παραγγελία».
- Χρησιμοποίησε η αστυνομία της Γεωργίας τοξική ουσία από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο για να ψεκάσει διαδηλωτές;
- Γκαστ Αβράκωτος: Ο διασημότερος και πιο επικίνδυνος Έλληνας πράκτορας της CIA
- Το μεγάλο δίλημμα του Ανδρουλάκη, το άτυπο πρώτο debate Μητσοτάκη-Τσίπρα και το προεκλογικό tour Πιερρακάκη
- Το Γιβραλτάρ της Ελλάδας: Το νησί με τον πιο τρομακτικό βράχο στην Ευρώπη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.