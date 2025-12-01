Μενού

Φωταγωγήθηκε το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα - Σε ποια περιοχή βρίσκεται

Ο Γιώργος Τσαλίκης τραγούδησε στην εκδήλωση της φωταγώγησης του πιο ψηλού χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα.

χριστουγεννιάτικο δέντρο
Το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο σε όλη την Ελλάδα | Glomex@Action24
Σε μια λαμπερή εκδήλωση, με τραγουδιστή τον Γιώργο Τσαλίκη, φωταγωγήθηκε το Σάββατο (29/11) το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα.

Ο λόγος, για την περιοχή της Καλαμάτας, και ένα φυσικό έλατο από τον Ταΰγετο που τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία.Όπως επισημαίνεται  στο Action24, το έφεραν με ειδική συρόμενη νταλίκα. 

Μάλιστα,την ημέρα της μεταφοράς έγινε διακοπή κυκλοφορίας στην πόλη ώστε να μπορέσει να μπει στην κεντρική πλατεία και σύμφωνα με το ρεπορτάζ αποτέλεσε «ειδική παραγγελία».

 

