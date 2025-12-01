Φωταγωγήθηκε το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα - Σε ποια περιοχή βρίσκεται

Σε μια λαμπερή εκδήλωση, με τραγουδιστή τον Γιώργο Τσαλίκη, φωταγωγήθηκε το Σάββατο (29/11) το ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα.

Ο λόγος, για την περιοχή της Καλαμάτας, και ένα φυσικό έλατο από τον Ταΰγετο που τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία.Όπως επισημαίνεται στο Action24, το έφεραν με ειδική συρόμενη νταλίκα.

Μάλιστα,την ημέρα της μεταφοράς έγινε διακοπή κυκλοφορίας στην πόλη ώστε να μπορέσει να μπει στην κεντρική πλατεία και σύμφωνα με το ρεπορτάζ αποτέλεσε «ειδική παραγγελία».