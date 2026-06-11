Φωτιά και εκρήξεις σε νταλίκα στην Ε.Ο. Μουδανιών-Θεσσαλονίκης - Σταμάτησε η κυκλοφορία

Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην εθνική οδό Μουδανιών Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λακκώματος προς τη Θεσσαλονίκη λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε νταλίκα.
Σύμφωνα με το Ράδιο Θεσσαλονίκη φωτιά έχει ξεσπάσει και σε IX σε απόσταση 100 μέτρων από την νταλίκα.
Προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματίες, αλλά αναφέρονται εκρήξεις. Στο σημείο επιχειρεί η Πυροσβεστική.
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