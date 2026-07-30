Φωτιά και στο Βαθύ Καλύμνου: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην κατάσβεση

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε στις 15:20 στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Δήμου.
Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:20 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καλύμνου.
Φωτιά στην Κάλυμνο - «Αρκετά μεγάλο» το μέτωπο
Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστοκούκος ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και ότι το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο.
Όπως είπε, είχε ήδη ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου για την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, σημείωσε -επίσης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι υπάρχει πλήρης κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της νέας πυρκαγιάς και σημείωσε ότι απογειώθηκε ήδη ένα ελικόπτερο από τη Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ που θα συνδράμει στην κατάσβεση.
Η Κάλυμνος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (υψηλός κίνδυνος), ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου.
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