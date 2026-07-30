Φωτιά και στο Βαθύ Καλύμνου: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην κατάσβεση

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε στις 15:20 στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Δήμου.

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:20 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ από αέρος συντρέχει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Καλύμνου. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον ΕΘ. Π.Σ. Καλύμνου και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Καλύμνου.

Φωτιά στην Κάλυμνο - «Αρκετά μεγάλο» το μέτωπο

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστοκούκος ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη και ότι το πύρινο μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο.

Όπως είπε, είχε ήδη ζητηθεί η συνδρομή ελικοπτέρου για την ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, σημείωσε -επίσης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι υπάρχει πλήρης κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της νέας πυρκαγιάς και σημείωσε ότι απογειώθηκε ήδη ένα ελικόπτερο από τη Ρόδο με στελέχη της ΕΜΟΔΕ που θα συνδράμει στην κατάσβεση.

Η Κάλυμνος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (υψηλός κίνδυνος), ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι που φτάνουν έως και τα 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρόδου.