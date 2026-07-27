Φωτιά φέρεται να ξεκίνησε σε αεροπλάνο της Olympic Air, στην πτήση από Αθήνα προς Πάρο, αναγκάζοντας τον πιλότο να πραγματοποιήσει επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Όπως ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική, δυνάμεις της κλήθηκαν για το συμβάν και βρίσκονταν επί τόπου στον αερολιμένα με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα, για να αναλάβουν τις προληπτικές διαδικασίες μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.
Όπως αναφέρεται, ακόμα και αν υπήρξε εστία φωτιάς, αυτή δεν εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, ενώ το αεροπλάνο προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα και οι επιβάτες εκκένωσαν την άτρακτο.
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