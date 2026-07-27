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Φωτιά σε αεροπλάνο της Olympic Air: Αναγκαστική επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Φωτιά φέρεται να ξεκίνησε σε αεροπλάνο της Olympic Air προς Πάρο, αναγκάζοντάς το σε επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

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Αεροπλάνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Στιγμιότυπο από αεροπλάνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Φωτιά φέρεται να ξεκίνησε σε αεροπλάνο της Olympic Air, στην πτήση από Αθήνα προς Πάρο, αναγκάζοντας τον πιλότο να πραγματοποιήσει επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική, δυνάμεις της κλήθηκαν για το συμβάν και βρίσκονταν επί τόπου στον αερολιμένα με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα, για να αναλάβουν τις προληπτικές διαδικασίες μετά την προσγείωση του αεροσκάφους.

Όπως αναφέρεται, ακόμα και αν υπήρξε εστία φωτιάς, αυτή δεν εξελίχθηκε σε πυρκαγιά, ενώ το αεροπλάνο προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα και οι επιβάτες εκκένωσαν την άτρακτο.

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