Φωτιά σε αποθήκη στον Πλατανιά Χανίων - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Συναγερμός στα Χανιά, μετά από κλήση στην Πυροσβεστική για εκδήλωση φωτιάς σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή του Πλατανιά.

Επιχείρηση της πυροσβεστικής | Intime
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, μετά από κλήση για εκδήλωση φωτιάς σε αποθηκευτικό χώρο στην περιοχή του Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kriti24, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με το αντίστοιχο προσωπικό, τα οποία προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Ωστόσο, ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

