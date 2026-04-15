Φωτιά σε αυτοκίνητα στην Κυψέλη: Καταστράφηκαν 4 οχήματα - Έρευνα για τα αίτια

Φωτιά κατά την οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές σε τέσσερα οχήματα εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4) στην Κυψέλη.
Σύμφωνα με το Orange Press Agency, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μέγιστης και Τενέδου, με τρία ΙΧ και ένα μικρό βαν να τυλίγονται στις φλόγες.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ διενεργείται έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
