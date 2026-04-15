Μενού

Φωτιά σε αυτοκίνητα στην Κυψέλη: Καταστράφηκαν 4 οχήματα - Έρευνα για τα αίτια

Φωτιά προκάλεσε καταστροφές σε τέσσερα οχήματα στην Κυψέλη. Διεξάγονται έρευνες για τα αίτια που τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά σε οχήματα στην Κυψέλη | In Time / Γιάννης Λιάκος
  • Α-
  • Α+

Φωτιά κατά την οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές σε τέσσερα οχήματα εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4) στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μέγιστης και Τενέδου, με τρία ΙΧ και ένα μικρό βαν να τυλίγονται στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ διενεργείται έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ