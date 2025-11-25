Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Συγγρού: Έκλεισε η Πετμεζά - Βίντεο από το σημείο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στη Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, γύρω στις έξι το απόγευμα.
Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, το αυτοκίνητο βρισκόταν στο ύψος της Hellenic Train, στην οδό Πετμεζά, η οποία παραμένει κλειστή.
Σύμφωνα με αυτόπτες, η φωτιά ξεκίνησε από τον κινητήρα και πήρε διαστάσεις, ενώ σβήστηκε με την έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστών, προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Οι πυροσβέστες άνοιξαν το καπό με τροχό και αφαίρεσαν τη μπαταρία για να αποτραπεί τυχόν έκρηξη.
Η κίνηση στο σημείο είναι αυξημένη.
- Aποκαλύφθηκε ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τον καρκίνο - Και δεν είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ ή ο ήλιος
- Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
- Η πιο παράξενη εκκλησία της Ελλάδας που οι άγιοι είναι σαν αρχαίοι φιλόσοφοι
- Ρουκ Ζουκ: Το φλερτ παίκτη στη Ζέτα Μακρυπούλια και το «Big» παρατσούκλι που την έστειλε
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.