Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό: Σε ποιο σημείο έκλεισε η δεξιά λωρίδα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Αττική Οδός
Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Κλειστές είναι οι δεξιές λωρίδες ενώ αναμένονται καθυστερήσεις.

 

ΕΛΛΑΔΑ