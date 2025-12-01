Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό: Σε ποιο σημείο έκλεισε η δεξιά λωρίδα

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Κλειστές είναι οι δεξιές λωρίδες ενώ αναμένονται καθυστερήσεις.

Πυρκαγιά σε όχημα ύψος κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιές λωρίδες κλειστές. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 1, 2025