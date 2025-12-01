Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό: Σε ποιο σημείο έκλεισε η δεξιά λωρίδα

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
Κλειστές είναι οι δεξιές λωρίδες ενώ αναμένονται καθυστερήσεις.
