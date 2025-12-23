Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Παραλιακή: Παραδόθηκε στις φλόγες - Κλειστό το ρεύμα προς Πειραιά

Φωτιά ξέσπασε σε όχημα στη νέα Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Μοσχάτου, το πρωί της Τρίτης (23/12). Το όχημα φαίνεται πως έχει καεί ολοσχερώς από φαίνεται στις εικόνες του ΣΚΑΪ.
Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση αλλά και η Τροχαία, η οποία έχει διακόψει την κυκλοφορία, όπως αναφέρει το ΣΚΑΙ.
