Φωτιά σε δασική έκταση στα Αλείμματα Κεφαλλονιάς: Στο σημείο 32 πυροσβέστες και 8 οχήματα

Συναγερμός στην Κεφαλονιά, καθώς πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλείμματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
- «Ξέφυγαν οι Έλληνες»: To οργισμένo δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας για τους Patriot στην Κάρπαθο
- Στο Ψυχικό υπήρχε όντως φάρος: Το θανατηφόρο τροχαίο του εφοπλιστή που τον γκρέμισε
- QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Δεσποινίς Διευθυντής
- Η άγνωστη «θειούλα» που βγήκε φωτογραφία με όλους τους σταρ του Χόλιγουντ, και μιλάμε κυριολεκτικά
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.