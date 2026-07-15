Μενού

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια: Κινητοποίηθηκε η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Reader symbol
Newsroom
Η πυροσβεστική στο σημείο του ατυχήματος
Πυροσβεστική | Orange Press
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική πριν από λίγο, μετά από πληροφορίες για φωτιά μέσα σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, περί τις 15.47 υπήρξε ενημέρωση για φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στα Πατήσια στην οδό Σκιάθου.

Στο σημείο έφτασαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων, οι οποίοι τραυματίστηκαν, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ