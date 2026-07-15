Φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια: Κινητοποίηθηκε η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική πριν από λίγο, μετά από πληροφορίες για φωτιά μέσα σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, περί τις 15.47 υπήρξε ενημέρωση για φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στα Πατήσια στην οδό Σκιάθου.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026

Στο σημείο έφτασαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως απεγκλωβίστηκε ζευγάρι ηλικιωμένων, οι οποίοι τραυματίστηκαν, με τη γυναίκα να είναι σε σοβαρή κατάσταση.