Φωτιά σε διαμέρισμα στη Σπάρτη: Νύχτα αγωνίας για τους ενοίκους που εγκλωβίστηκαν

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Αυγούστου στη Σπάρτη, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αγίου Νίκωνος.

Σύμφωνα με το notospress.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, με τους καπνούς να εξαπλώνονται γρήγορα στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα αρκετοί ένοικοι να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες και να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ειδικό γερανοφόρο όχημα.

Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας

Ευτυχώς η φωτιά τέθηκε σε έλεγχο, προτού επεκταθεί σε άλλα διαμερίσματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλώβισαν έναν άνδρα από διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης.

«Κινδύνεψα για δεύτερη φορά»

Στη δημοσιότητα ήρθαν μαρτυρίες των κατοίκων της πολυκατοικίας, οι οποίοι ανέδδειξαν την ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση.

Γυναίκα που μένει στον δεύτερο όροφο είπε ότι ο καπνός είχε γεμίσει το σπίτι της και ότι φοβήθηκε πολύ. «Κινδύνεψα για δεύτερη φορά. Αυτή τη φορά η κατάσταση ήταν απελπιστική. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε άλλο», ανέφερε.

Άλλος ένοικος σημείωσε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί πριν από περίπου δύο μήνες. «Θα μπορούσαμε να είχαμε καεί. Και εγώ έχω ένα μικρό παιδί. Δεν γίνεται», είπε.