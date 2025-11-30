Μενού

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Από την κουζίνα οι φλόγες

Επί τόπου για την κατάσβεση έσπευσαν τρία υδροφόρα οχήματα με έντεκα πυροσβέστες, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Intime
  • Α-
  • Α+

Φωτιά ξέσπασε στις 14:00 σε διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Ολυμπιάδος, στην περιοχή του Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Επί τόπου για την κατάσβεση έσπευσαν τρία υδροφόρα οχήματα με έντεκα πυροσβέστες, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα. Στο διαμέρισμα σημειώθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι ένοικοι.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ