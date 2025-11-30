Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Από την κουζίνα οι φλόγες

Φωτιά ξέσπασε στις 14:00 σε διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Ολυμπιάδος, στην περιοχή του Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Επί τόπου για την κατάσβεση έσπευσαν τρία υδροφόρα οχήματα με έντεκα πυροσβέστες, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα. Στο διαμέρισμα σημειώθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι ένοικοι.