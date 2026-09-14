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Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη: Έλεγχος στο εσωτερικό του - Εικόνες από το σημείο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στη Κυψέλη στην οδό Πυθίας. Δείτε εικόνες από το σημείο και την επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

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Φωτιά σε διαμέρισμα στη Κυψέλη
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Κυψέλη | Orange Press Agency
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Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας, σε πολυκατοικία επί της οδού Πυθίας στην Κυψέλη.

​Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Χάρη στην ταχύτατη επέμβαση των δυνάμεων, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα, προτού επεκταθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα ή στους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου.


Αυτή την ώρα, τα πυροσβεστικά κλιμάκια πραγματοποιούν εξονυχιστικό έλεγχο στο εσωτερικό του διαμερίσματος. ​Παράλληλα, για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων και συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, κινητοποιήθηκε και διενεργεί προανάκριση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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