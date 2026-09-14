Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κυψέλη: Έλεγχος στο εσωτερικό του - Εικόνες από το σημείο

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας, σε πολυκατοικία επί της οδού Πυθίας στην Κυψέλη.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Χάρη στην ταχύτατη επέμβαση των δυνάμεων, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα, προτού επεκταθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα ή στους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου.
Αυτή την ώρα, τα πυροσβεστικά κλιμάκια πραγματοποιούν εξονυχιστικό έλεγχο στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Παράλληλα, για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων και συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, κινητοποιήθηκε και διενεργεί προανάκριση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
- Γιώργος Μαζωνάκης: Σάλος με τις απαράδεκτες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια αφιέρωσης του Μάλαμα
- 5 υπέροχα πράγματα που θυμόμαστε από τον Τάκη Σπυριδάκη
- Γιώργος Μαζωνάκης: Η αγκαλιά Παπαρίζου, Μουζουράκη, Καπουτζίδη, Nίνo και Μάστορα στην κηδεία
- Γιώργος Μαζωνάκης: Η μαρτυρία - ντοκουμέντο του φαρμακοποιού - «Ήταν μια χαρά»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.