Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς τα ξημερώματα της Κυριακής (31/5) σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:50 σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.
- Πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη στον πόλεμο των drones: Ο αγώνας δρόμου για νέα συστήματα αεράμυνας
- Τα 5 πιο φονικά όπλα στην ιστορία: Η παράνοια του πολέμου από τα ρόπαλα μέχρι τα πυρηνικά
- Καταρρέει η ΚΟ της Νέας Αριστεράς: Οι επτά που αποχωρούν και αλλάζουν τις ισορροπίες
- «Καταστράφηκα οικονομικά»: Όταν διάσημοι Έλληνες ηθοποιοί βρέθηκαν στο μηδέν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.