Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Χωρίς τις αισθήσεις της απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς τα ξημερώματα της Κυριακής (31/5) σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:50 σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου. Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.